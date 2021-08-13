美參議員提新法案 阻Google Play及App Store壟斷 行政人員版 2021/08/13 分享： 為阻止Google Play及App Store造成市場壟斷，美國兩黨參議員日前提出名為「應用程式市場開放法」（Open App Markets Act）的新法案，獲得串流音樂平台Spotify及開發 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iOS 15允AirPods Pro及Max 綁定Apple ID支援Find My 今日 iOS 15允AirPods Pro及Max 綁定Apple ID支援Find My 小米仿生四足機械人 CyberDog售1.2萬元 2021/08/12 小米仿生四足機械人 CyberDog售1.2萬元 亞馬遜夥GoPro 控9盜版賣家封帳號 2021/08/12 亞馬遜夥GoPro 控9盜版賣家封帳號 三星新技術專利 3個鏡頭可移動 2021/08/11 三星新技術專利 3個鏡頭可移動 Wi-Fi路由器資安漏洞 涉37款包括華碩Buffalo 2021/08/11 Wi-Fi路由器資安漏洞 涉37款包括華碩Buffalo Google Play App Store Google 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 經濟