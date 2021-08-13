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美參議員提新法案 阻Google Play及App Store壟斷

行政人員版 2021/08/13

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為阻止Google Play及App Store造成市場壟斷，美國兩黨參議員日前提出名為「應用程式市場開放法」（Open App Markets Act）的新法案，獲得串流音樂平台Spotify及開發

...

欄名 : 科技新知

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