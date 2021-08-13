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7仔預購站搜羅特色月餅 yuu會員專享8款精選禮遇

行政人員版 04:00 2021/08/13

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中秋節快到，係時候買月餅過節喇。黛安收到風，7仔預購站今期搜羅咗多款唔同食品，當然唔少得月餅啦，公關姊妹推介香港製造嘅大師姐月餅，有傳統嘅雙黃欖仁白蓮蓉月餅，及南棗琥珀合桃月餅；想食得健康啲，亦可選Green Common嘅純素月餅禮盒，早鳥預購更送佛手瓜無花果眉豆百合燉素湯。

7仔預購站同時精選多款台灣應節美食，包括Hello Kitty x紅櫻花鳳梨酥禮盒、青鳥旅行金沙鹹蛋黃蛋捲同微熱山丘鳳梨酥。預購日期由即日起至8月24日，只要到7仔預購站按「領取產品條碼」及儲存圖像，再到7-Eleven出示「產品條碼」付款，到取貨日期就可以憑收據到同一份店攞貨，真係好方便，記得上預購站睇下有邊款心水貨品呀。

另外，為咗慶祝yuu Rewards Club誕生一周年，7仔會推出8款精選禮遇，只要以8,000yuu積分加$160，即可預購微熱山丘鳳梨奶黃月餅禮盒，由今日起至9月2日，大家可以會員優惠價買多款飲品零食兼賺積分，包括OREO夾心曲奇、淳茶舍消茶普洱茶、ABSOLUT伏特加同寶礦力水特電解質水等，大家快啲去掃貨啦！

本文轉載自《晴報

Hello Kitty x 紅櫻花鳳梨酥禮盒

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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