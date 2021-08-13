「計數」和「計算」的意思好像差不多，但「計數」給人的感覺比較中性，「計算」卻比較負面。

當我們說做生意要識計數，意思是「計得掂條數」才有生意可做；但如果我們形容人們做生意很「計算」的話，就有賺到盡或佔人便宜的意思。

做生意要識計數，因為生意要有錢賺才可以生存，只要現金流入大過流出，即使不是賺甚麼大錢，也不會有生命危險；但如果流出快過流入，企業遲早會出事。因此，只有懂得計數，量入為出的人才有條件做生意。

識計數但太計算的人，往往因為機關算盡，很難維繫團隊，也無法廣結善緣，企業即使生存，也不會很成功。

識計數而不計算的人，因為不計較，人們都喜歡跟他們做生意，有能力的人也更願意為他們效力，生意自然愈做愈大。

創業9年來，我對這點體會很深。現在集團內經營得最成功的公司，其領導人多屬於這一類，他們對同事比自己更慷慨，他們也更願意跟其他姊妹公司合作，沒有「肥水不流別人田」的思維。

不懂計數也不計算的人，做生意雖然比較危險，但只要有理想，能吸引並夥拍識計數的人，仍有生存希望。

最危險反而是不懂計數，但卻計算的人，這些人倒自己米還以為佔了便宜，損人不利己，企業只會岌岌可危。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》