亞洲股市展望︰處於變革的有利位置

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新冠疫情對社會價值和管治架構帶來深遠的影響，亦突顯了公共衛生與社會保障方面的巨大不足，令部分國家面對生死攸關的局面。
我們認為疫情可在短期內消退，但其影響將會持續數年。因此，後疫情時代可能會出現資源與資本配置的重大轉變，預期亞洲各地會提前推行多項措施，例如推動智能基建（包括醫療基建）、增加數碼化和自動化的投資，並更加著重環境議題，這些亞洲區的長遠趨勢會對亞洲股市帶來重大的影響。
疫情下的亞洲股市
亞洲股市在疫情期間保持韌性。根據以往危機的經驗，各國經濟體一般會在危機後更強勁地復甦，而我們認為這次的結果也會大致相同。
亞洲區的營商環境能保持強韌，背後有兩大動力︰對貨品的積壓需求，以及由數碼化帶動的消費意欲。前者令庫存處於極低的水平，繼而刺激製造活動，增加對自動化和機械等智能資本開支的需求；後者則令數碼科技的滲透率顯著上升，因為企業配合不斷改變的顧客行為、居家工作的趨勢，以及對提高生產力和節省人手科技的需求。
地區整合的程度是亞洲股市保持穩定的另一原因。區內貿易佔亞洲區貿易總額的比例龐大，反映區內實力較強的國家（主要為有效控制疫情的北亞經濟體）能充當緩衝的角色，避免區內其他國家的經濟放緩，也有助推動亞洲區的整體復甦。
短期︰通脹、收緊政策、輪換及科技股拋售是威脅抑或機遇？
隨著2021年經濟增長預測上調，市場充斥對通脹的憂慮。這種想法也不難理解，因為食品以至商品（包括銅）的價格均急升。此外，市場亦擔心當部分經濟體即將重回正軌之際，過多的刺激措施會影響供求趨勢。
面對這些潛在憂慮，投資者更加質疑央行維持寬鬆政策的承諾，令金融市場出現拋售潮。現實是，服務業採購經理指數仍然疲弱，小型及微型企業受壓，失業率亦高於長期平均水平，全部均顯示經濟增長尚未穩定。因此，我們認為對亞洲通脹和其後收緊政策的憂慮言之尚早。
除了疫情因素外，監管改變、地緣政治局勢及行業層面的干擾亦繼續令亞洲企業出現轉變。以亞洲科技企業為例，美國的制裁及中國政府更嚴格監管反壟斷行為，令中國科技業受影響。因此，即使需求指標造好，以及半導體和其他主要零件短缺，部分企業的首季業績強勁和遠期指引理想，但仍然被拋售。
拋售合理嗎？科技企業一直被視為讓投資者以具成本效益的方式捕捉亞洲增長的最佳選擇，其營運槓桿令吸引力增加，而輕資產的業務模式和往往不涉及實體貨物的形式，亦令所需的資本降至最低。因此，雖然資本不多，但面向全球市場並無額外成本，科技公司的高市盈率仍然合理。此外，有多項由科技帶動的革新亦為行業帶來機遇，包括人工智能、物聯網、區塊鏈、邊緣運算、雲端科技、5G網絡、網絡安全、數據中心、汽車科技需求以至金融科技等。因此，我們認為投資者應該擔心的並非科技股的沽壓，而是如何選擇合適的企業，以把握這些長遠趨勢。
同樣，隨著經濟復甦加強，其他行業的企業也會蓄勢待發，投資者很自然會將配置轉換到他們認為即將復甦但表現落後的企業。
長期︰迫切環境議題成為主流
經過多年的空談與預期落空後，環境議題已經成為政府與投資者行動計劃的首要工作。我們認為這將會成為推動亞洲經濟增長及投資機會的最強動力之一。例如，中國已承諾將在2060年前達到零碳排放，這個進取的目標很可能會令中國企業的營運模式徹底改變，例如鋼鐵行業重組。
部分大型環球企業及財力雄厚的投資者已投入數萬億美元，以推動減少使用化石燃料，並把握機會參與可再生食物鏈、儲存、電網、燃料電池、環保運輸等新領域。我們認為挑選合適的企業，以處於變革的有利位置，將會是未來成功的關鍵。
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