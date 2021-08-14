認清數碼經濟本質 內企轉型關鍵

在大數據時代，數碼經濟為各國經濟發展注入新活力，並成為當前各國經濟的增長源。

作為世界上第二大數碼經濟體，數碼經濟佔中國GDP比重已經超過3分之1，成為中國經濟增長最快的領域。2003至2018年中國數碼經濟增長遠遠快於GDP增長，2018年中國數碼經濟名義增長達到20.9%，遠高於當年GDP 6.6%的增長，而這種增長勢頭還在持續。2020年，全國網上零售額11.76萬億元，按年增長10.9%，通過跨境電子商務平台進出口商品總額達1.69萬億元，按年增長了31.1%。

日常生活數碼化 疫後將持續

新冠疫情爆發更是全面加快了日常生活的數碼化，遙距離工作與會議、綫上學習、智慧醫療、綫上購物等都出現快速增長。愛立信日前發布的研究報告《未來城市的新常態》指出，這種趨勢在疫情結束後仍然會持續，並成為全球各地生活的常態，而根據互聯網數據中心（IDC）預估，在2022年前，全球GDP將有65%與數碼經濟有關。所以對於企業來說，數碼轉型將是一個難以改變的長期趨勢。

企業理解不足 數碼轉型遇挑戰

可以說，近十幾年來，無論是政府的文件，還是國內各種論壇、媒體及業界，企業的數碼轉型已成為最熱門的話題。中國許多行業及企業也在試行各種數碼轉型，但過程中所帶來的問題也是前所未有，例如中國P2P行業在野蠻發展、亂象叢生之後，政府監管部門不得不令其全面退市；今年以來政府對電商平台的壟斷行為及資本無限快速擴張進行全面整頓；最近亞馬遜對中國跨境電商賣家大規模封號，中國跨境電商紛紛關店破產等。這些問題意味着中國企業數碼轉型遇上挑戰，特別是P2P行業的全軍覆滅，給中國金融業的數碼轉型所帶來的負面影響不可小覷。

中國企業的數碼轉型為何會遭遇到如此大的挑戰？其問題與根源又在哪裏？目前中國企業如何走上數碼轉型之路？或企業數碼轉型的迷思是甚麼？當中既有法律制度上的準備不足，也有當事人觀念上的理解不足，以及政府監管思路上的嚴重滯後等原因。

其實最大的問題，還是當事人或企業根本不了解數碼經濟是產業上的一次重大革命，仍以傳統的理念及方式從事數碼經濟，只想以現代網絡新技術為工具，謀取大利或一夜暴富，而不是利用現代網絡新技術給社會創造一種使用便利、成本低、效率高、應用廣泛的產品或服務，讓企業上一個新台階。

過去我曾參加過一些國內P2P公司舉辦的論壇，主辦公司往往都會強調其推出的產品及服務所使用的技術是如何先進、風險控制是如何好等，但很少提及其產品及服務的價格水平；實際上，所有的P2P公司的貸款利率都比傳統金融機構要高。

3大特徵 真正理解數碼經濟

P2P公司以低門檻的非金融機制進入，借助網絡新技術進行傳統金融服務，既無效率也無法提供好的金融服務，反而令中國金融市場亂象叢生，市場風險增加，當然更無法實現企業的數碼轉型，政府監管部門全部撤銷也是自然；而支付寶及微信支付之所以能夠成功，就是因為它們給金融市場提供了使用最便利、交易成本低、效率高、極為廣泛使用的支付服務，這才是數碼經濟真正的創新。

所以，當前中國企業的數碼轉型，政府的法律法規先行很重要，某些試點也得在一定的制度框架內進行。當然更為重要的，是要真正理解數碼經濟的本質。一般來說，數碼經濟本質的特徵，應該表現為3個方面：第一，是大數據引發了一場科學研究範式或eScience範式的重大革命。eScience範式革命不僅全面提升了人類收集、儲存、分析、處理和運用歷史數據、即時數據、未來數據的能力，而且通過數碼化指向傳統的未知世界，以此全面地提升人類對不同事件未來變化的預測力。

可以說，eScience範式革命已經成為現代科技創新、新需求發現、社會財富創造的動力與泉源。

第二，是大數據成為一種與土地、勞動力、資本等並行的生產要素。大數據不僅在於海量，更在於人類通過新的科技，有極強的處理能力，以此全面提升人類的決策能力以及預測能力。如果沒有後者，海量的數據就不是大數據。

第三，是資源配置的方式既不是通過市場，也不是通過企業組織，而是以平台為媒介的新資源配置方式。

善用新科技 滿足客戶新需求

任何數碼轉型成功的企業，都是建立在以上3個基點上，例如蘋果、亞馬遜、騰訊、阿里巴巴等都是如此，傳統的企業數碼轉型成功亦如是。例如擁有200多年歷史的紐約梅隆銀行（BNY Mellon），面對大數據時代的挑戰，就是能夠善用新科技如人工智能、區塊鏈等，改善工作效率，讓產品、服務數碼化，滿足客戶的新要求。其具體做法就是把重點放在增加客戶對其產品的體驗、服務流程的數碼化及產品創新，由此達到了提升服務效率、降低成本、給客戶更好體驗、全面提升對客戶金融服務價值，實現了數碼轉型。

所以，面對數碼經濟快速成長，中國企業的數碼轉型要以大數據時代3大本質特徵為基點，轉變觀念及行為模式，以面對及尋找客戶的新需求，並善用各種新科技，為客戶提供使用便利、成本低、效率高、廣泛使用的創新型產品與服務，這才是中國企業數碼轉型成功的關鍵所在。

▲ 面對數碼經濟快速成長，中國企業的數碼轉型要以大數據時代3大本質特徵為基點，轉變觀念及行為模式。（中新社資料圖片）