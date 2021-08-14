增撥資源推廣體育 助凝聚民心

香港在剛閉幕的東京奧運會創史上佳績，寫下了多個本港的首次，包括回歸後的首面奧運金牌、首面劍擊奧運獎牌、首位運動員在同一屆奧運取得兩面獎牌、首面空手道奧運獎牌、首位運動員分別在兩屆奧運取得獎牌等。無論在任何體育賽事，鎂光燈都是落在得獎的運動員上，但我也留意到運動員背後的故事。

踏足奧運會場 須靠多方之力

代表香港參加東奧的46位運動員和所有精英運動員均十分優秀，本身有天份再加上有適當的體育機構和教練栽培，讓他們發揮到最大潛能。事實上，單憑一己之力，實在難以踏足奧運會場。

要獲得奧運參賽資格，運動員多年來流過不少汗水和淚水，更要作出很多犧牲，再加上家人的支持、教練的栽培，以及來自物理治療師、運動營養師和其他工作人員的努力，最後亦少不了機構的支持，尤其是財政上的資助。

本港政府投放了不少土地及資金，支持普及運動和精英體育培訓的發展。位於政府用地的香港體院，佔地逾15公頃，差不多是跑馬地馬場面積，由政府和賽馬會出資興建。另外，政府在將軍澳興建了單車館，而佔地約28公頃的啟德體育園則預計於2023年落成。

成立於2004年的香港體育學院，用以發掘、培訓和提升精英運動員的工作，而政府亦在2012年成立精英運動員發展基金，至今注資逾130億元，讓體院有穩定的財政來源，以支持精英運動的發展，政府去年透過基金向體院提供超過7億元的資助。

體院現正培訓約1,300名運動員，有20個A級精英體育項目、13個B級精英體育項目，以及A級和B級的殘疾人精英體育項目。某程度上，這可說是按成績來劃分，以運動員的賽事成績作考慮分為A級、B級，成績較好的可獲更多資助。

體院提供全面資源，以培育精英運動員到其退役，令他們可以專注訓練，毋須擔心財務問題。支援範圍從直接的財政資助、培訓計劃、國際水平的專業教練、運動科學服務，以至教育、職業和退役支援等。一般而言，運動員約需經過8至12年的全職訓練，才能達至世界級水平。

對運動員的財政支援則包括獎學金計劃、運動員宿舍、精英訓練資助、退役運動員轉型，一些重點運動更有額外的特別嘉許獎金，基本上可說是涵蓋了一個運動員由精英訓練到退休之路的主要費用。

整體而言，香港的體育發展計劃頗着重比賽成績及效益，不少精英訓練的資助也是與比賽結果掛鈎，運動員在國際賽事中獲得更高排名，便可獲更高的每月訓練津貼，而奧運會和世界冠軍可獲得的獎金及資助，比亞運會冠軍為高，就如所獲的奧運獎牌顏色亦與得到的獎金數目有關。今年由恒基兆業地產集團贊助的恒基精英運動員嘉許計劃，向獲得金牌的運動員送出500萬元獎金、銀牌250萬元獎金、銅牌125萬元獎金。

企業贊助增 助提升國際成績

香港賽馬會在支持精英體育及全民運動上絕不手軟，多年來投放數以10億元。企業的贊助對推廣體育運動也很重要，國泰航空、滙豐銀行、渣打銀行等機構都參與贊助舉辦一些大型國際體育盛事，讓本地運動員有機會接觸更多國際賽事機會。

更多的企業贊助能否有助推動精英體育的發展，並提升香港在國際體育方面的成績？當然可以。美國奧委會和殘奧會以及旗下的其他國家級體育組織，也由個人捐助和企業贊助商所支持，基本上沒有聯邦政府的資助。

對政府和企業贊助商而言，能把香港人聚在一起實在是最佳回報。在過去兩個多星期的東奧賽事，全港市民都放下分歧，一起為運動員歡呼打氣，支持香港精神，單單這點就值得社會投放更多資源到精英運動員和普及運動發展項目上。

▲ 位於政府用地的體院，佔地逾15公頃，現正培訓約1,300名運動員。（資料圖片）