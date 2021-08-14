中國大學科研 何去何從？

1998年，時任中國國家主席江澤民提出「985工程」，目標是建設世界一流大學。當時「知識型經濟」正開始成為全球化的認知，政府意識到，優秀的大學不僅給予國民文化自豪感，更是推動國家走向繁榮的引擎，也是人力資本、創意和創新企業的搖籃。為此，中央政府採取一系列措施，包括90年代的「211工程」，旨在提高約100所大學的水平，使之適應21世紀的發展需要，2015年又推出「雙一流」計劃，即發展出世界一流大學和建設一流學科。

中國STEM論文 佔比超美

以上計劃的成績有目共睹，全球最大的摘要和引文目錄Scopus顯示，中國在STEM的論文數量佔比，由2000年的4%上升至2018年的21%，超越美國（17%）。這有賴於政府投入大量撥款，激勵大學產生一流的科研成果。回顧90年代，南京大學物理系首次推出論文獎勵，金額只有25美元；如今，在頂級學術期刊發表論文的獎金最高可達165,000美元，是大學教授平均年薪的19倍。

在科研人才方面，中國也憑藉人口規模獲得優勢。據美國國家科學基金會的資料，2016年中國頒發了170萬個科學及工程類學士學位，遠遠拋離美國（80萬個）及歐盟（100萬個）；惟博士學位方面，歐盟（77,000個）及美國（40,000個）仍然領先，中國只頒發了34,000個。

讀者可能覺得，中國大學的板斧就是靠大灑金錢和人多勢眾，其實並不盡然。1978年，鄧小平提出要派遣更多中國學生出國留學，認為是提高中國科教水平的重要方法。當時內地與外國在研究和生活條件的差距巨大，有官員擔心這些留學生一去不返，但鄧小平堅信愛國心會讓足夠的人才回歸。歷史證明他是對的：近代海歸學者如潘建偉（專研量子計算）、施一公（專研結構生物學）等，改變了國內大學的學術氛圍，提高了整體學術水平。

除了領導層的遠見，制度方面的改革也有幫助。約10年前，內地部分院校開始引入美國式的終身教職制，取代以人際關係和政治為主導的人事制度。大學給予教師6年時間做研究，然後以發表的論文作為考核指標，決定是否提供終身教席。

採美式教職制 清華研究排名急升

清華大學採用了新制度，結果是各院系拼命工作，在短短15年內，其數學及計算研究排名由第66位上升至榜首，力壓美國的史丹福大學和麻省理工學院。

中國大學在研究和人才方面似乎勢不可擋，但也有難以突破的樽頸，最明顯的是中國至今只獲得一次科學領域的諾貝爾獎（授予發現抗瘧疾藥物的屠呦呦），相較美國獲得287個，日本則獲得24個。中國「航天之父」錢學森便曾說：「現在中國沒有完全發展起來，一個重要原因是，沒有一所大學能夠按照培養科學技術發明創造人才的模式去辦學，沒有自己獨特的創新的東西，老是『冒』不出傑出人才。」筆者認為是一針見血。跑論文、爭排名，或許對個人和大學的短期成績有利，但未必有助於前沿科研和開創真正「新」的事物。太多師生有從眾心態，又很在意同行認可，缺乏單純的好奇心和科學探索精神。

現時幫助遏止新冠疫情的mRNA疫苗，其奠基人便是一個鮮明例子。來自美國的匈牙利裔女科學家Katalin Kariko堅持研究長達40年，但她早年不被重視，還屢遭奚落降級。筆者想，是美國對科學研究的寬容和慷慨給了她助力。盡管她的論文不算多，又經常被科學期刊退稿，但美國依然容忍研究過程中的失誤，並維持她的生活，直至mRNA技術在今次疫情中發揚光大。筆者衷心希望中國能有多一些這樣的科學家，可以在較寬容的氛圍下追尋學術理想。

▲ 清華大學引入美國式的終身教職制，短短15年內其數學及計算研究排名由第66位上升至榜首。（中通社資料圖片）