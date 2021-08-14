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廿四味Brian夥拍K11 MUSEA 開設全港最大室內滑板場

副刊版 2021/08/14

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滑板這項街頭玩意，因為首次納入東京奧運賽事而登上大雅之堂，終於成為真正體育項目。香港也突然浮現了滑板熱潮，連商場都開設期間限定滑板場，讓大眾接觸滑板。身兼樂隊廿四味成員及8FIVE2滑板店主的

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欄名 : 本地遊

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