廿四味Brian夥拍K11 MUSEA 開設全港最大室內滑板場 副刊版 2021/08/14 分享： 滑板這項街頭玩意，因為首次納入東京奧運賽事而登上大雅之堂，終於成為真正體育項目。香港也突然浮現了滑板熱潮，連商場都開設期間限定滑板場，讓大眾接觸滑板。身兼樂隊廿四味成員及8FIVE2滑板店主的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 KEF海港城全新概念店 藝廊空間試聽靚聲BLADE TWO 今日 KEF海港城全新概念店 藝廊空間試聽靚聲BLADE TWO 固力果主題打卡場景登陸荃灣廣場 巨型朱古力Pocky+百力滋鞦韆適合親子遊 2021/08/13 固力果主題打卡場景登陸荃灣廣場 巨型朱古力Pocky+百力滋鞦韆適合親子遊 舊香港藝術概念館開放 新舊相融 盡見社區變革物事 2021/08/13 舊香港藝術概念館開放 新舊相融 盡見社區變革物事 一新剛柔 運動家畫展 呈現運動員英氣堅毅一面 2021/08/12 一新剛柔 運動家畫展 呈現運動員英氣堅毅一面 音樂人駕三輪車 免費表演遊走西九海濱長廊 2021/08/10 音樂人駕三輪車 免費表演遊走西九海濱長廊 滑板 商場活動 K11 MUSEA 展覽 美元