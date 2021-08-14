KEF海港城全新概念店 藝廊空間試聽靚聲BLADE TWO

英國殿堂級音響品牌KEF，剛在海港城開設概念店Music Studio。店舖如藝術畫廊般，除了展出品牌旗下的標誌性數碼無綫揚聲器，可以隨意接駁試聽，而且更放置了不少藝術作品，讓人參觀欣賞。

門口的揚聲器

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