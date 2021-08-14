KEF海港城全新概念店 藝廊空間試聽靚聲BLADE TWO 副刊版 2021/08/14 分享： 英國殿堂級音響品牌KEF，剛在海港城開設概念店Music Studio。店舖如藝術畫廊般，除了展出品牌旗下的標誌性數碼無綫揚聲器，可以隨意接駁試聽，而且更放置了不少藝術作品，讓人參觀欣賞。 門口的揚聲器 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 廿四味Brian夥拍K11 MUSEA 開設全港最大室內滑板場 今日 廿四味Brian夥拍K11 MUSEA 開設全港最大室內滑板場 固力果主題打卡場景登陸荃灣廣場 巨型朱古力Pocky+百力滋鞦韆適合親子遊 2021/08/13 固力果主題打卡場景登陸荃灣廣場 巨型朱古力Pocky+百力滋鞦韆適合親子遊 舊香港藝術概念館開放 新舊相融 盡見社區變革物事 2021/08/13 舊香港藝術概念館開放 新舊相融 盡見社區變革物事 一新剛柔 運動家畫展 呈現運動員英氣堅毅一面 2021/08/12 一新剛柔 運動家畫展 呈現運動員英氣堅毅一面 音樂人駕三輪車 免費表演遊走西九海濱長廊 2021/08/10 音樂人駕三輪車 免費表演遊走西九海濱長廊 KEF 影音器材