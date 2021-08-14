  • 29°C
香港時間 : 2021814日 (六) 01:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

KEF海港城全新概念店 藝廊空間試聽靚聲BLADE TWO

副刊版 2021/08/14

分享：

英國殿堂級音響品牌KEF，剛在海港城開設概念店Music Studio。店舖如藝術畫廊般，除了展出品牌旗下的標誌性數碼無綫揚聲器，可以隨意接駁試聽，而且更放置了不少藝術作品，讓人參觀欣賞。

門口的揚聲器

...

欄名 : 本地遊

最新專欄文章 更多

廿四味Brian夥拍K11 MUSEA 開設全港最大室內滑板場
今日
廿四味Brian夥拍K11 MUSEA 開設全港最大室內滑板場
固力果主題打卡場景登陸荃灣廣場 巨型朱古力Pocky+百力滋鞦韆適合親子遊
2021/08/13
固力果主題打卡場景登陸荃灣廣場 巨型朱古力Pocky+百力滋鞦韆適合親子遊
舊香港藝術概念館開放 新舊相融 盡見社區變革物事
2021/08/13
舊香港藝術概念館開放 新舊相融 盡見社區變革物事
一新剛柔 運動家畫展 呈現運動員英氣堅毅一面
2021/08/12
一新剛柔 運動家畫展 呈現運動員英氣堅毅一面
音樂人駕三輪車 免費表演遊走西九海濱長廊
2021/08/10
音樂人駕三輪車 免費表演遊走西九海濱長廊
KEF 影音器材

上一篇文章

廿四味Brian夥拍K11 MUSEA 開設全港最大室內滑板場

下一篇文章

樂富廣場運動嘉年華 VR跳傘體驗飛越香港鬧市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？