青衣薈藍即日143伙開售 折實呎價最高達$24,626 置業家居 2021/08/14 分享： 宏安地產青衣薈藍過去逾一星期連環加推多張價單，合共160伙單位已公布價錢，抽出當中143伙單位即日開售，面積203至208平方呎開放式單位，未有推出215平方呎單位，價單定價$457.4萬至$ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 上環HOLLYWOOD HILL 10伙400呎1房 $1,155.52萬入場 今日 上環HOLLYWOOD HILL 10伙400呎1房 $1,155.52萬入場 西南九龍維港滙III今日發售89伙 折實$809萬起 2021/07/24 西南九龍維港滙III今日發售89伙 折實$809萬起 屯門上嵐加推16戶 明日開賣79伙 折實呎價最貴$2.08萬 2021/07/24 屯門上嵐加推16戶 明日開賣79伙 折實呎價最貴$2.08萬 天水圍Wetland Seasons Bay獲批預售 料下月初開賣 2021/07/24 天水圍Wetland Seasons Bay獲批預售 料下月初開賣 上環HOLLYWOOD HILL涉48伙 下周開價及示位 2021/07/24 上環HOLLYWOOD HILL涉48伙 下周開價及示位 薈藍 一手市場