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青衣薈藍即日143伙開售 折實呎價最高達$24,626

置業家居 2021/08/14

分享：

宏安地產青衣薈藍過去逾一星期連環加推多張價單，合共160伙單位已公布價錢，抽出當中143伙單位即日開售，面積203至208平方呎開放式單位，未有推出215平方呎單位，價單定價$457.4萬至$

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欄名 : 新盤速遞

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