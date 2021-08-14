港島藍籌屋苑 交投大減逾5成

【一二綫屋苑市況】樓價持續高企，令一二綫主要屋苑的交投有所放緩。根據利嘉閣地產最新公布的研究報告，50大屋苑的成交量連續4周回落，於上周（8月2日至8日）期間只錄得102宗買賣成交，較前周所錄的127

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