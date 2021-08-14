港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 置業家居 2021/08/14 分享： 【一二綫屋苑市況】樓價持續高企，令一二綫主要屋苑的交投有所放緩。根據利嘉閣地產最新公布的研究報告，50大屋苑的成交量連續4周回落，於上周（8月2日至8日）期間只錄得102宗買賣成交，較前周所錄的127 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 今日 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 今日 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 今日 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 你可能感興趣 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 今日 01:00 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 今日 01:00 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 今日 01:00 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 最新專欄文章 更多 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 今日 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 今日 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 今日 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 2021/08/07 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 The Campton第1B期 享開揚景 2021/08/07 The Campton第1B期 享開揚景 中原地產 放盤 樓價 康怡花園 南豐新邨 沙田第一城