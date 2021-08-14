買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 置業家居 2021/08/14 分享： 【三四綫屋苑市況】由於各個大屋苑的樓價已升價不少，不少買家亦開始轉移目標至三四綫屋苑，當中將軍澳區近日連錄多宗新高成交價個案。中原地產伍錦基指出，將軍澳區內的一二綫屋苑近日相當缺盤，購買力亦轉移至區內 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 今日 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 今日 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 今日 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 你可能感興趣 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 今日 01:00 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 今日 01:00 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 今日 01:00 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 最新專欄文章 更多 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 今日 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 今日 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 今日 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 2021/08/07 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 The Campton第1B期 享開揚景 2021/08/07 The Campton第1B期 享開揚景 中原地產 放盤 樓價 居屋二手市場 慧安園 富麗花園