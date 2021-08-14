買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂

【三四綫屋苑市況】由於各個大屋苑的樓價已升價不少，不少買家亦開始轉移目標至三四綫屋苑，當中將軍澳區近日連錄多宗新高成交價個案。中原地產伍錦基指出，將軍澳區內的一二綫屋苑近日相當缺盤，購買力亦轉移至區內

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