東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 置業家居 2021/08/14 分享： 【白居二入市】新一批白居二於6月投入市場後，公屋及居屋的二手市場，尤其未補價交投變得非常暢旺。根據香港置業提供的最新數據，7月共錄得1,054宗居屋的二手成交，較6月的586宗大增近8成，創自2010 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 今日 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 今日 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 今日 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 你可能感興趣 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 今日 01:00 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 今日 01:00 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 今日 01:00 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 最新專欄文章 更多 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 今日 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 今日 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 今日 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 2021/08/07 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 The Campton第1B期 享開揚景 2021/08/07 The Campton第1B期 享開揚景 二手市場 中原地產 放盤 樓價 居屋二手市場 東旭苑 祥華邨