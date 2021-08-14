東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王

【白居二入市】新一批白居二於6月投入市場後，公屋及居屋的二手市場，尤其未補價交投變得非常暢旺。根據香港置業提供的最新數據，7月共錄得1,054宗居屋的二手成交，較6月的586宗大增近8成，創自2010

...