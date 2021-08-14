樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 置業家居 2021/08/14 分享： 中原城市領先指數（CCL）本周報191.34點，按周升0.65%，創出歷史新高，較對上高位190.48點高出0.86點。樓價創歷史新高，業主叫價亦趨升，不少買家的入市決定變得審慎。 近日樓價高企，令交投 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 今日 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 今日 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 今日 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 你可能感興趣 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 今日 01:00 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 今日 01:00 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 今日 01:00 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 最新專欄文章 更多 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 今日 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 今日 買家轉投高齡屋苑 慧安園月內兩度破頂 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 今日 港島藍籌屋苑 交投大減逾5成 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 2021/08/07 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 The Campton第1B期 享開揚景 2021/08/07 The Campton第1B期 享開揚景 中原地產 放盤 樓價