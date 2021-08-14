樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂

中原城市領先指數（CCL）本周報191.34點，按周升0.65%，創出歷史新高，較對上高位190.48點高出0.86點。樓價創歷史新高，業主叫價亦趨升，不少買家的入市決定變得審慎。

近日樓價高企，令交投

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