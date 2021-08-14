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智能家居套餐$4,880起輕鬆入手 諮詢至安裝一站式包辦

置業家居 2021/08/14

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隨着科技的進步，智能家居越趨普及，令人類的居家生活變得更便利。不過現時智能家居產品如雨後春筍般湧現，我們又應該怎樣選擇適合的家電，打造適合自己的安樂窩？

智家居有限公司出售不同的智能家居產品，包括智能燈

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欄名 : 地區‧人‧情

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