喜薈屋苑解構 置業家居 2021/08/14 分享： 景觀：望樓景、市景為主3座處單邊最開揚 基座設商舖、會所等，故6樓起的住宅樓層已經被墊高，低層單位景觀亦不太差。1及2座向東北方單位望青山道，以街景、樓景及市景為主，惟D室1房的工作平台可享另一邊景觀； ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（六） 相關文章 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 今日 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 喜薈屋則大觀園 今日 喜薈屋則大觀園 喜薈實用長廳 今日 喜薈實用長廳 喜薈中層市景 今日 喜薈中層市景 你可能感興趣 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 今日 01:00 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 喜薈屋則大觀園 今日 01:00 喜薈屋則大觀園 喜薈實用長廳 今日 01:00 喜薈實用長廳 最新專欄文章 更多 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 今日 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 喜薈中層市景 今日 喜薈中層市景 喜薈實用長廳 今日 喜薈實用長廳 喜薈屋則大觀園 今日 喜薈屋則大觀園 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 2021/07/24 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 喜薈 二手市場 放盤