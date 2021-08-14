景觀：望樓景、市景為主3座處單邊最開揚

基座設商舖、會所等，故6樓起的住宅樓層已經被墊高，低層單位景觀亦不太差。1及2座向東北方單位望青山道，以街景、樓景及市景為主，惟D室1房的工作平台可享另一邊景觀；

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