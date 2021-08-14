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喜薈實用長廳

置業家居 2021/08/14

分享：

單位：1座中層A室

實用面積：498平方呎

叫價：$920萬（實用面積呎價$18,474）

同類單位市值月租：$19,000至$20,000（實用面積呎租$38.2至$40.2）

備註：四正實用

單位提供：中原

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（六）

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