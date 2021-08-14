喜薈實用長廳 置業家居 2021/08/14 分享： 單位：1座中層A室 實用面積：498平方呎 叫價：$920萬（實用面積呎價$18,474） 同類單位市值月租：$19,000至$20,000（實用面積呎租$38.2至$40.2） 備註：四正實用 單位提供：中原 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（六） 相關文章 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 今日 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 喜薈屋苑解構 今日 喜薈屋苑解構 喜薈屋則大觀園 今日 喜薈屋則大觀園 喜薈中層市景 今日 喜薈中層市景 你可能感興趣 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 今日 01:00 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 喜薈屋苑解構 今日 01:00 喜薈屋苑解構 喜薈屋則大觀園 今日 01:00 喜薈屋則大觀園 最新專欄文章 更多 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 今日 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 喜薈中層市景 今日 喜薈中層市景 喜薈屋則大觀園 今日 喜薈屋則大觀園 喜薈屋苑解構 今日 喜薈屋苑解構 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 2021/07/24 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 喜薈 二手市場 放盤