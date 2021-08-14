喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客

長沙灣喜薈由房協發展，屬於「喜」字系列樓盤以實易不華見稱，合家庭客需要，喜薈樓價回升，現有約30個買賣盤，1房入場$730萬起。

房協早幾年於長沙灣區發展了5個不同的私樓項目，並以「港人港樓」作包裝，發

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