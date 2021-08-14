喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 置業家居 2021/08/14 分享： 長沙灣喜薈由房協發展，屬於「喜」字系列樓盤以實易不華見稱，合家庭客需要，喜薈樓價回升，現有約30個買賣盤，1房入場$730萬起。 房協早幾年於長沙灣區發展了5個不同的私樓項目，並以「港人港樓」作包裝，發 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（六） 相關文章 喜薈屋苑解構 今日 喜薈屋苑解構 喜薈屋則大觀園 今日 喜薈屋則大觀園 喜薈實用長廳 今日 喜薈實用長廳 喜薈中層市景 今日 喜薈中層市景 你可能感興趣 喜薈屋苑解構 今日 01:00 喜薈屋苑解構 喜薈屋則大觀園 今日 01:00 喜薈屋則大觀園 喜薈實用長廳 今日 01:00 喜薈實用長廳 最新專欄文章 更多 喜薈中層市景 今日 喜薈中層市景 喜薈實用長廳 今日 喜薈實用長廳 喜薈屋則大觀園 今日 喜薈屋則大觀園 喜薈屋苑解構 今日 喜薈屋苑解構 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 2021/07/24 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 喜薈 二手市場 中原地產 放盤 一手市場