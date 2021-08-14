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天湖‧慧創城提供1至3房戶型 ￥70萬起入場

置業家居 2021/08/14

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位於肇慶鼎湖區的天湖‧慧創城，為大型地標式綜合發展項目，近期在港推售住宅單位，提供1至3房戶型，售價由￥70萬起。

項目由慧創集團發展，佔地4.3萬平方米，規劃發展住宅、大型商場、酒店及旅遊文化街，並設

...

欄名 : 國內置業

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