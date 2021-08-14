天湖‧慧創城提供1至3房戶型 ￥70萬起入場 置業家居 2021/08/14 分享： 位於肇慶鼎湖區的天湖‧慧創城，為大型地標式綜合發展項目，近期在港推售住宅單位，提供1至3房戶型，售價由￥70萬起。 項目由慧創集團發展，佔地4.3萬平方米，規劃發展住宅、大型商場、酒店及旅遊文化街，並設 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 北站寶龍城交通網絡完善 2房首期￥61萬起 2021/08/07 北站寶龍城交通網絡完善 2房首期￥61萬起 都會四季主攻3房戶型 入場門檻￥285萬起 2021/07/31 都會四季主攻3房戶型 入場門檻￥285萬起 海雅繽紛城現樓推售 連裝修家電￥40萬起 2021/07/24 海雅繽紛城現樓推售 連裝修家電￥40萬起 粵海拾桂府戶型南北對流 連裝修￥200萬起入場 2021/07/03 粵海拾桂府戶型南北對流 連裝修￥200萬起入場 恒裕江山滙推2期3至4房戶 連精裝售￥164萬起 2021/06/26 恒裕江山滙推2期3至4房戶 連精裝售￥164萬起 人民幣 樓價 發展商 物業 大灣區 高鐵