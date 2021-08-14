新加坡Parksuites低密度設計 提供1房至3複式 置業家居 2021/08/14 分享： 低密度豪宅項目Parksuites由新加坡發展商遠東機構打造，坐落於新加坡傳統豪宅區第10區，環境清幽，項目前方為亨利公園（Henry Park）及名校恒力小學（Henry Park Primary ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 【移民英國】英國樓價最易負擔10城市 樓價最平城市平均167萬港元可做業主 2021/08/13 【移民英國】英國樓價最易負擔10城市 樓價最平城市平均167萬港元可做業主 倫敦萊佛士OWO 二級歷史建築改建 特高樓底 極具氣派 2021/08/07 倫敦萊佛士OWO 二級歷史建築改建 特高樓底 極具氣派 新加坡海德麗苑綠化設計 營造寫意生活 2021/07/24 新加坡海德麗苑綠化設計 營造寫意生活 【海外置業】吸客新招式？ 買馬來西亞新樓盤送勞力士 2021/07/22 【海外置業】吸客新招式？ 買馬來西亞新樓盤送勞力士 【海外置業】全球43城市樓價去年升逾1成 2021/07/17 【海外置業】全球43城市樓價去年升逾1成 新加坡 海外物業 豪宅