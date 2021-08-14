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新加坡Parksuites低密度設計 提供1房至3複式

置業家居 2021/08/14

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低密度豪宅項目Parksuites由新加坡發展商遠東機構打造，坐落於新加坡傳統豪宅區第10區，環境清幽，項目前方為亨利公園（Henry Park）及名校恒力小學（Henry Park Primary

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欄名 : 海外置業

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