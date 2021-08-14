2至3人單位 主打半開放式主人房 置業家居 2021/08/14 分享： 設計介紹：走年輕簡約風格的單位，圍繞灰色、白色及木色主調，設有半開放式間隔的主人房。設計師提議以儲物地台（2級共16吋）及4呎書架（連開放式雜物架）分隔廳房，既可保留對流窗的通風度及採光度，亦可拉闊全 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 白田邨重建入伙 3款設計示範 今日 白田邨重建入伙 3款設計示範 3至4人單位 主打木條子屏風暗門 今日 3至4人單位 主打木條子屏風暗門 4至6人單位 主打玻璃門間多1房 今日 4至6人單位 主打玻璃門間多1房 你可能感興趣 白田邨重建入伙 3款設計示範 今日 01:00 白田邨重建入伙 3款設計示範 3至4人單位 主打木條子屏風暗門 今日 01:00 3至4人單位 主打木條子屏風暗門 4至6人單位 主打玻璃門間多1房 今日 01:00 4至6人單位 主打玻璃門間多1房 最新專欄文章 更多 白田邨重建入伙 3款設計示範 今日 白田邨重建入伙 3款設計示範 4至6人單位 主打玻璃門間多1房 今日 4至6人單位 主打玻璃門間多1房 3至4人單位 主打木條子屏風暗門 今日 3至4人單位 主打木條子屏風暗門 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 2021/08/07 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 海港城KEF Music Studio揭幕 首推LS50 Wireless II免費試用30天 2021/08/07 海港城KEF Music Studio揭幕 首推LS50 Wireless II免費試用30天 裝修設計 公屋 家具 建材 市區重建 家居