2至3人單位 主打半開放式主人房

設計介紹：走年輕簡約風格的單位，圍繞灰色、白色及木色主調，設有半開放式間隔的主人房。設計師提議以儲物地台（2級共16吋）及4呎書架（連開放式雜物架）分隔廳房，既可保留對流窗的通風度及採光度，亦可拉闊全

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