3至4人單位 主打木條子屏風暗門

設計介紹：走日系清新風格的2房單位，特別在主題牆髹上多樂士「臻彩」雲石藝術漆，襯托木條子、白色及淺木色效果。單位新鋪木紋磚，玄關位置（即廚廁門外）改鋪2呎x2呎仿雲石紋地磚，呼應主題牆的雲石藝術漆。設

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