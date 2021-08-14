4至6人單位 主打玻璃門間多1房 置業家居 2021/08/14 分享： 設計介紹：走現代文藝風格的3房單位，可套用於一般新落成公屋的大單位間隔。「原本單位只有2間房，如何騰出1間標準房？」設計師坦言，最簡單直接的方法，就在廳區窗前分拆40呎細房，配合透光度高的玻璃趟門（加 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 白田邨重建入伙 3款設計示範 今日 白田邨重建入伙 3款設計示範 2至3人單位 主打半開放式主人房 今日 2至3人單位 主打半開放式主人房 3至4人單位 主打木條子屏風暗門 今日 3至4人單位 主打木條子屏風暗門 你可能感興趣 白田邨重建入伙 3款設計示範 今日 01:00 白田邨重建入伙 3款設計示範 2至3人單位 主打半開放式主人房 今日 01:00 2至3人單位 主打半開放式主人房 3至4人單位 主打木條子屏風暗門 今日 01:00 3至4人單位 主打木條子屏風暗門 最新專欄文章 更多 白田邨重建入伙 3款設計示範 今日 白田邨重建入伙 3款設計示範 3至4人單位 主打木條子屏風暗門 今日 3至4人單位 主打木條子屏風暗門 2至3人單位 主打半開放式主人房 今日 2至3人單位 主打半開放式主人房 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 2021/08/07 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 海港城KEF Music Studio揭幕 首推LS50 Wireless II免費試用30天 2021/08/07 海港城KEF Music Studio揭幕 首推LS50 Wireless II免費試用30天 裝修設計 公屋 家具 建材 市區重建 家居