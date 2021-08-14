4至6人單位 主打玻璃門間多1房

設計介紹：走現代文藝風格的3房單位，可套用於一般新落成公屋的大單位間隔。「原本單位只有2間房，如何騰出1間標準房？」設計師坦言，最簡單直接的方法，就在廳區窗前分拆40呎細房，配合透光度高的玻璃趟門（加

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