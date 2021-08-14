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白田邨重建入伙 3款設計示範

置業家居 2021/08/14

分享：

白田邨重建項目分階段完成，當中涉及共3,118伙的康田樓、健田樓、詠田樓、心田樓、清田樓與朗田樓正式收樓，住戶已於本周三（11日）起陸續收鎖匙。本報特別邀請公屋裝修易工程總監繆生（Victor），分享

...

欄名 : 家居頭條

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