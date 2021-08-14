Ceramic Japan 鴨子系列餐具超萌

在平日單調乏味的生活下，不妨增添一些可愛的餐具小物吧！實用之餘，同時可以治癒你的心靈健康。HOW生活概念店的人氣選物－Ceramic Japan鴨子系列，最近再度補貨上架。品牌早成立於1973年的日本

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