面對全國因疫情帶來的新常態，和中產階級深入聊天時，他們的不安也時而流露。接觸的這群，都是較有國際關係和經驗，多和外國企業打交道，也常出國的。如果要分析，擔心大概有以下幾點：

首先是生計和工作，看到身邊的外國關係愈來愈少（外國朋友撤走，生意難度加強），意味着和國際的交易往來，正面臨巨大轉型。過往多數是賺外國錢（或是賺中國消費者各種和外國關係的錢，如留學、旅遊、購物），現在要轉為賺內地市場錢。

子女教育方面，因出台了減低學童補習壓力的政策，意味着他們得花多些時間陪孩子、安排節目，也就需改變自己的時間表。而學校方面，也了解到這問題，所以新學期開學，也傾向要學童留守到職場下班時間才離開學校（即放學後，學生得留校做功課，除非有家人帶，否則不能回家）。問題是：很多中產家長，還是覺得有必要為子女找補習，那系統式的補習社被消停後，他們沒死心，反而得打聽，如何可找到另外的替補學習方式。對他們而言，如果負擔得起，他們還是希望子女用補習來增強競爭力。

而更大的問題來了，現在又有新指令，小學期末考試，不須考英文，變相是弱化對英文的重視。對中產而言，其實不會減低對子女英文水準的要求，反而又令他們惆悵如何通過其他方式教好子女英文。這一則公告影響相當大，因為會打擊整個英文外教經濟，好多外國教師將沒法教學生，有些要離開中國。

而講到出入境，最新公布，上半年的中國護照辦理數據，只是二○一九年同期的百分之二。新的護照，無論進出中國都不積極辦了（留學和商務例外），是近乎停辦。有護照到期的出不了境，外國人也休想進中國。心態上，真有鎖國的困惑。