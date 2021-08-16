Ann一臉倦容來到，我問：「怎麼了？工作繁忙還是身體不適？」她答：「過去兩天我一直在肚瀉！」「腸胃炎？你身體不適的話應待家休息，我們可另約時間見面呢！」

她連忙道：「不！這兩天我只吃白粥及麵包，我猜今天上磅的話，體重必減輕！」

我沒好氣地說：「肚瀉後所減輕的磅數是假象。」她並沒聽進我的說話，跳上磅發現體重較上次輕一點四磅，失望地說：「還以為會輕兩、三磅！」

「若你突然輕兩、三磅，甚至更多的話，恐怕是因身體脫水；你肚瀉持續兩天，宜飲用電解質飲品以補充身體的流失。其實，除白粥、麵包外，你可進食麥片、藍莓等，水溶性纖維可吸收水份，令大便呈固態、減少稀便，改善肚瀉情況。」我說。

Ann愕然地問：「纖維不是會刺激腸道蠕動，肚瀉期間應避免所有高纖食物嗎？」

「非也！纖維主要有兩類：水溶性纖維及非水溶性纖維，它們各具特性；後者會令大便體積增大，並刺激腸壁，從而加速腸道蠕動，幫助排便，預防便秘。」

「至於水溶性纖維，它在腸道內吸收水份後，會凝成啫喱狀物質，有助軟化大便，令大便容易排出；即使在肚瀉期間，它亦令本身呈水狀、較稀爛的大便成形，所以它與非水溶纖維並不同，對便秘及肚瀉的問題，均有幫助。」

到底，哪些食物含水溶性纖維？

水溶性纖維一般來自燕麥、蔬菜及菇菌類、水果、豆類等食物；不過，並非所有含豐富水溶性纖維食物，均適宜於肚瀉期間進食，因這些食物或同時含具發酵性的短鏈碳水化合物，當進入腸道後，經細菌發酵會產生氣體，導致腹脹不適。所以，本身含水溶性纖維、並屬低發酵性碳水化合物的食物，才有紓緩肚瀉作用，如麥片、藜麥、薯仔、紅蘿蔔、茄子、橙、藍莓、士多啤梨、提子、哈密瓜等。

但要注意，牛奶或會刺激腸胃，進食麥片的話可考慮配米奶、杏仁奶或豆奶，以取代牛奶；冷藏食物亦容易令腸胃敏感，以上水果宜選室溫存放的，亦不宜一次過大量食用，要適可而止，以免導致反效果。