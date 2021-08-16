十八無醜婦，年輕女子不用脂粉，簡單T恤牛仔褲，已經賞心悅目。女性隨着年紀變「資深」，去到某個年齡，要保持美麗動人，就不能單靠佛系或躺平。非十八廿二，想維持好狀態，又想不勞而獲，發夢太過早。資深中女，面口和身形仍能保持得住的話，無不下過點工夫，起碼最基本的保養和運動，無得走。

因此，中女的美麗和保養是需要成本的——眼面口鼻各器官的護膚品和化粧品、每季衣服鞋襪手袋飾物，再加恒常「維修」項目：剪髮／電髮／染髮、facial、修手腳甲、各式各樣的健身瑜伽運動班等，當然亦有不定期但情境性／季節性／突發性的項目，如：身體逐part計的減肥／搣脂／爆脂／收緊療程、朋友個朋友突然有名店員工筍價買手袋、皮鞋優惠等，以上種種，只是我認識的女性朋友們最基本的金錢／時間成本，還未把那些特殊需要的維修項目，又或氹自己開心促進身心靈漂亮的項目，如Spa、按摩、旅行等計進去。

所以說，美麗是要成本和付出的。很多香港女性又靚又能幹，經濟亦獨立，漂亮成本自己扛，為了自己開心而打扮，當然，若旁人也懂欣賞，何樂而不為。這城市有很多美麗女性，擁有事業之餘，亦能經常保持in good shape的漂亮狀態示人，同時又可從容自如地享受自主美麗的過程。能如此自如，是一種本事，因為若沒有能力，如何扛得起自己的美麗成本而又同時可從容自如？我身為資深中女，也很喜歡欣賞其他女性，因為我明白，一個能把自己活得美麗而又自如自主的女性，都必定非常努力過，甚至要比其他人加倍努力。香港女性的本事，背後都有一個故事。