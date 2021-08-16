AirPods查呼吸速率 或可助醫護監測病人 行政人員版 2021/08/16 分享： AirPods未來或可成身體偵測工具。蘋果（Apple）與康乃爾大學（Cornell University）聯合發表的論文顯示，蘋果可利用AirPods判斷用家的呼吸速率（Respiratory ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 富士康擬明年 美泰建電動車廠 今日 富士康擬明年 美泰建電動車廠 美參議員提新法案 阻Google Play及App Store壟斷 2021/08/13 美參議員提新法案 阻Google Play及App Store壟斷 iOS 15允AirPods Pro及Max 綁定Apple ID支援Find My 2021/08/13 iOS 15允AirPods Pro及Max 綁定Apple ID支援Find My 小米仿生四足機械人 CyberDog售1.2萬元 2021/08/12 小米仿生四足機械人 CyberDog售1.2萬元 亞馬遜夥GoPro 控9盜版賣家封帳號 2021/08/12 亞馬遜夥GoPro 控9盜版賣家封帳號 Apple 機器學習 AirPods