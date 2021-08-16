富士康擬明年 美泰建電動車廠 行政人員版 2021/08/16 分享： 電動車市場需求不斷增加，最近有報道指出，電子製造廠商富士康亦有意拓展新業務，計劃明年在美國及泰國興建電動車工廠，為車廠代工生產電動車。 近年愈來愈多傳統車廠轉型生產電動車，富士康亦有意拓充電動車業務，為 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 AirPods查呼吸速率 或可助醫護監測病人 今日 AirPods查呼吸速率 或可助醫護監測病人 美參議員提新法案 阻Google Play及App Store壟斷 2021/08/13 美參議員提新法案 阻Google Play及App Store壟斷 iOS 15允AirPods Pro及Max 綁定Apple ID支援Find My 2021/08/13 iOS 15允AirPods Pro及Max 綁定Apple ID支援Find My 小米仿生四足機械人 CyberDog售1.2萬元 2021/08/12 小米仿生四足機械人 CyberDog售1.2萬元 亞馬遜夥GoPro 控9盜版賣家封帳號 2021/08/12 亞馬遜夥GoPro 控9盜版賣家封帳號 美國 電動車 泰國 富士康 汽車