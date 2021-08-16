富士康擬明年 美泰建電動車廠

電動車市場需求不斷增加，最近有報道指出，電子製造廠商富士康亦有意拓展新業務，計劃明年在美國及泰國興建電動車工廠，為車廠代工生產電動車。

近年愈來愈多傳統車廠轉型生產電動車，富士康亦有意拓充電動車業務，為

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