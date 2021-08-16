  • 27°C
香港時間 : 2021816日 (一) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大灣區建世界級機場群 拓國際網路

地產版 2021/08/16

分享：

為加快粵港澳大灣區「12312」交通圈的構建，廣東省「5+4」骨幹機場布局和大灣區世界級機場群的建設進行得如火如荼。

廣州、深圳、珠海、惠州等機場擴建專案被列入《中國民用航空發展第十三個五年規劃》和《民

...

撰文 : 陳曼藝 仲量聯行大灣區業務拓展總監

欄名 : 專家論市

報道系列 : 買業大灣區

相關文章

惠州樓價仍低水 吸引買家入市
今日
惠州樓價仍低水 吸引買家入市
戴德梁行：看好灣區商業物業投資
今日
戴德梁行：看好灣區商業物業投資

你可能感興趣

惠州樓價仍低水 吸引買家入市
今日 01:00
惠州樓價仍低水 吸引買家入市
戴德梁行：看好灣區商業物業投資
今日 01:00
戴德梁行：看好灣區商業物業投資

最新專欄文章 更多

港樓價破頂後 兩個可能性
今日
港樓價破頂後 兩個可能性
升市進入下半埸
2021/08/13
升市進入下半埸
加快重建公屋 劏房籠屋早消失
2021/08/12
加快重建公屋 劏房籠屋早消失
開創香港未來建議
2021/08/11
開創香港未來建議
繼續睇好樓市前景
2021/08/10
繼續睇好樓市前景
大灣區 機場 一帶一路 人民幣 香港

上一篇文章

戴德梁行：看好灣區商業物業投資

下一篇文章

薈藍首輪沽清 兩天加推92伙開放戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？