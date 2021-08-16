大灣區建世界級機場群 拓國際網路

為加快粵港澳大灣區「12312」交通圈的構建，廣東省「5+4」骨幹機場布局和大灣區世界級機場群的建設進行得如火如荼。

廣州、深圳、珠海、惠州等機場擴建專案被列入《中國民用航空發展第十三個五年規劃》和《民

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