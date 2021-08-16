大灣區建世界級機場群 拓國際網路 地產版 2021/08/16 分享： 為加快粵港澳大灣區「12312」交通圈的構建，廣東省「5+4」骨幹機場布局和大灣區世界級機場群的建設進行得如火如荼。 廣州、深圳、珠海、惠州等機場擴建專案被列入《中國民用航空發展第十三個五年規劃》和《民 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳曼藝 仲量聯行大灣區業務拓展總監 欄名 : 專家論市 報道系列 : 買業大灣區 相關文章 惠州樓價仍低水 吸引買家入市 今日 惠州樓價仍低水 吸引買家入市 戴德梁行：看好灣區商業物業投資 今日 戴德梁行：看好灣區商業物業投資 你可能感興趣 惠州樓價仍低水 吸引買家入市 今日 01:00 惠州樓價仍低水 吸引買家入市 戴德梁行：看好灣區商業物業投資 今日 01:00 戴德梁行：看好灣區商業物業投資 最新專欄文章 更多 港樓價破頂後 兩個可能性 今日 港樓價破頂後 兩個可能性 升市進入下半埸 2021/08/13 升市進入下半埸 加快重建公屋 劏房籠屋早消失 2021/08/12 加快重建公屋 劏房籠屋早消失 開創香港未來建議 2021/08/11 開創香港未來建議 繼續睇好樓市前景 2021/08/10 繼續睇好樓市前景 大灣區 機場 一帶一路 人民幣 香港