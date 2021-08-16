女性無家者增 情緒支援須重視

本港一項研究發現，女性無家者人數大增，需要大量支援。女性無家者情況較為複雜，亦面對不少獨特問題，例如情緒問題與依賴他人，本地宜借鑑海外提供以家庭為單位的宿舍服務。

7年倍升至11% 實際人數更多

據社區組織協會研究顯示，社署登記無家者人數在今年6月底增至1,562人，增幅接近一倍，女性無家者佔整體露宿者人數比例，由2014年的約5.5%增近一倍至今年約10.9%。社協相信實際女性無家者人口比登記多，因為女性會因私隱及安全問題選擇露宿於隱蔽地方。

女性無家者與男性一樣急需援助，亦需面對不同的問題。受訪女性無家者當中，8成有情緒支援的需要，意即需要伴侶或家人情感上的陪伴才可以過正常生活，三分一人更有依附他人的傾向。

依賴伴侶不願分開 一齊露宿

當中有女性無家者因為不願與伴侶分開而寧願一起露宿，放棄入住單人床位。有個案中的露宿者患有輕微精神分裂，需要男友定時提醒吃藥。

社協表示，現有資助女性宿位僅得31個，而且全部為單身人士而設，建議為有伴侶的無家者增設不限性別及關係的宿舍，及延長資助宿位住宿期至2年，並在緊急住宿服務中心增設社工、情緒及精神健康支援與輔導服務。

本港現時雖然有部分組織提供為婦女與兒童的庇護中心，但此類中心並不允許女性攜帶丈夫或伴侶入住，而且兒童一般超過14歲之後亦不准入住。

露宿中心 提供可攜伴侶宿舍

女性無家者為免與至親之人分離，才會選擇繼續露宿，而此類人士在本地日增，當局或須調整設施與政策，迎合她們的需要。

美國衞生及公共服務部資料顯示，露宿者情況日益複雜，無家的家庭數目近年屢增，部分城市已實施新措施為不同需要的人士提供緊急住宿，例如紐約市、西雅圖與波特蘭等地的露宿中心皆開放予攜子女、或與伴侶一併入住的無家者，旨在避免在提供服務時拆散家庭。

以紐約市為例，無家者只需證明自己與伴侶屬於合法婚姻、合法同居、或有其他親屬關係，並每年至少同住180日，即可以登記入住短期住宿。

據非牟利組織Career and Recovery Resources表示，政府應盡早介入，避免本來有家的女性淪為無家者，社會各界亦應根據自身能力，為女性無家者提供精神與物質援助（詳見表）。

▲ 社區組織協會研究顯示，8成受訪女性無家者有情緒支援需要，即需要伴侶或家人情感上陪伴才可正常生活，建議當局增設以家庭為單位的住宿。（冼偉倫攝）