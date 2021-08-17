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中年明星

副刊版 2021/08/17

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和香港演藝圈較多接觸的友好提及，原來現在不少港星都可說是搬到內地了。搬的意思，有些是為了事業發展，較長時間居內地。有另一些，則是連下一代都帶上，入讀國際學校，差不多等同移了民。

都為「搵食」。除因為近兩年香港的演出機會大減，還有個原因是，有這一批相對上算是步入中年，曾光輝一時的香港台灣明星及歌手，在中國仍有機會享受事業第二春。現在內地綜藝節目，正流行中年翻身自強的噱頭。繼之前的《乘風破浪的姐姐》一、二集大受歡迎，帶起姐姐風，最近還有《披荊斬棘的哥哥》具話題。照此引伸，日後排着隊來的，該還有《老而彌堅的叔叔》或《枯木逢春的阿姨》。又或者再進一步，兩代攜手，來個成年版親子星二代同框，到時謝賢、謝霆鋒出鏡。

就以《披荊斬棘的哥哥》為例，參加者有誰？包括言承旭、黃貫中、陳小春、趙文卓等中生，個個都有過風華正茂時代，而每位都可以當今天主流消費群體那班九○後的叔父輩。當《流星花園》的長頭髮造型席捲內地時，很多觀眾還未出世，但在耳濡目染間，聽過這些叔叔的傳奇。而且網絡時代一大特色是，就算有流行時差，今天的新一代，都能輕易在網上找回那些當年經典，像他們父母當年一樣，第一次感受到那個時代的魅力與特色。

雖然不至於一定是那種絕地反擊的勵志故事，但起碼是帶點情懷的舊歡如夢。就如近年特別流行的那種記錄大家共同奮鬥得到今天幸福的大故事，想起昔日的哥哥今猶在，多多少少也添一種感動以致和爸媽的話題，像再一次回到舊日那單純的日子。而就是因為自己在中國娛樂歷史中的微妙地位，看來更多中年台港明星等着要來。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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