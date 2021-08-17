明星代言人可拖垮品牌

吳亦凡被爆選妃派對遭中國拘捕後，傳言仍不斷升級，再爆出涉毒、誘騙上床、強姦、G水迷姦（G水又稱「乖乖水」或「聽話水」，喝了令人困乏無力、四肢癱軟或性興奮）等嚴重罪行。

看來，吳的頂級明星演藝生命和光環，已屆結束期，翻身亦甚難，皆因官方對演藝圈的管治方向已十分明確，稱「藝人應讓自身德行（藝德）與所擁有流量真正匹配」，指出有些藝人「自恃流量為王，越過法律紅綫，造成惡劣社會影響。」

有此明確方向在前，吳亦凡事件的處理，正好是殺一儆百的示範，應該不會讓他輕易過關或過骨，問題只是嚴懲會有幾重手而已。

況且內地可吸引年輕觀眾的頂級明星多的是，少了任何一個，對整個演藝圈毫無影響和損失，還有千千萬萬個少男少女等着用同樣的方程式，被打造成下一個超級偶像。因此，吳亦凡的星途，應到此為止。

吳亦凡事件亦令現今品牌的公關挑戰浮現：找明星代言可以是把雙刃刀，明星可以幫助加強公眾對品牌的認識度或印象，但同時，明星代言人對品牌暗藏非常高的風險，因劣行或言論都可直接一併拖垮品牌。

面對吳亦凡這麼嚴重的事件，品牌別無選擇，不能模稜兩可，只能終止關係，時間亦是關鍵，因網民和傳媒會「密切關注」，遲疑的行為會令人質疑：「是否默許其行為？」故此，品牌稍為表現出猶豫或模稜兩可的態度，都會與吳亦凡一併搭沉船。（明日續談）