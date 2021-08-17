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The ONE皇室堡Sanrio Characters超萌競技場 Hello Kitty布甸狗變身萌爆運動員

副刊版 2021/08/17

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奧運剛結束，但另一場萌爆夏日運動盛會「The ONE．皇室堡．Sanrio Characters超萌競技場」由即日起至8月29日期間於尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡舉行。12位Sanrio選手會換

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欄名 : 本地遊

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