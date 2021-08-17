嚴管「代步神器」 減交通意外

本港早前有市民在公路上踩電動滑板車尾隨巴士，引起熱議，警方已拘捕涉案人士。電動滑板車在本港一直處於法律灰色地帶，近年亦出現多宗傷亡事故，當局必須加強執法，市民亦要保持自律。

電動滑板車 港禁上路

上周網上流傳一段片段，一名男子在沙田大涌橋路往大圍方向的馬路，以一部電動滑板車行駛，更一度跌倒險些捲入巴士底，幸而當時隨後沒有其他車輛行駛。警方昨日拘捕一名18歲男子，涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」，及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」4宗罪。

本港電動滑板車一直處於能買不能踩的灰色地帶，此類電動代步工具因不符車輛標準而未獲發牌上路，僅能在少數地方行駛。

警方強調，電動代步工具不可在行人路、單車徑及公路上使用，任何人在這些路面上使用未登記領牌的電動代步工具，即屬違反《道路交通條例》等條例，最多可被罰款1萬港元及監禁12個月。

電動代步工具不能上路這一事實雖多年來一直重提，惟部分市民仍然以身試法，令險象與意外橫生外，前年年尾更有兩宗涉及電動滑板車的致命交通意外。據運輸及房屋局數字顯示，警方前年7月至12月期間，因非法使用電動代步工具進行13宗拘捕。

星推發牌制 美設「行車徑」

與鄰近地區相比（見表），本港在監管電動代步工具方面相較落後。新加坡對電動代步工具的買賣、登記發牌、第三方保險、筆試、年齡與保護裝置皆設有要求，美國紐約市亦就可以使用的道路及時速設相關顯示，保障其他道路使用者的安全。

港府今年在科學園及將軍澳進行實驗，研究讓電動代步工具上路，使用者須遵守規定，包括佩戴頭盔、確保代步工具有頭燈與尾燈及警號、時速不得超過25公里，並購買第三方保險。運房局及運輸署向立法會提交的文件顯示，當局將在今年評估實驗成效與公眾接受程度，並展開修例工作。

港「能買不能踩」 宜速訂法規

海外因應電動代步工具漸趨流行，紛根據本地情況制定法例監管，本港亦不宜落後，一改能買不能踩的局面。市民亦需自律遵守現有規定，小心使用代步工具，以免害己害人。

▲ 部分市民傾向視電動滑板車為玩具，惟電動可移動工具並不適合於行人道路或單車徑行駛。（路透社資料圖片）