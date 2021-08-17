金本位結束半世紀 通脹成恒常

1971年8月，美國時任總統尼克遜中止了美元與黃金的直接定價兌換，金本位實質上結束。今年8月是金本位劃上句號的50周年，而近月顯著升溫的通脹憂慮，又與這個半世紀前的劃時代政經事件存在密不可分的淵源。

黃金是一種沒有現金流、不能生息的資產，其價值純粹源於稀缺性。這種稀有金屬獨有的健全貨幣（sound money）屬性，雖然被部分價值投資者嗤之以鼻，但黃金在人類文明幾千年以來一直扮演着的終極貨幣角色，始終無出其右。縱使科技發展日新月異，黃金的保值功能與遠古時代相比，卻絲毫沒有減退。

美元相比黃金 50年貶值98.3%

過去50年，黃金價格升幅相當顯著，惟事實上，黃金本身並沒有發生任何變化，改變的是法定貨幣經歷的加速貶值。金本位時代規定的兌換比率是1安士黃金兌35美元，這個兌換率實際上在1970年已經由於美元超發而無法維持；在2020年8月，黃金收市價創下每安士近2,064美元的歷史高位，50年累計升值58倍（見圖一）。換言之，作為法定貨幣的美元與作為健全貨幣代表的黃金相比，在半個世紀內累計貶值了98.3%。

財政貨幣紀律 隨金本位消失

金本位結束後，聯儲局在增加貨幣供應方面不再受到有效制約，政府在增加公共開支及發債方面更可謂如虎添翼。伴隨着金本位的消失，財政及貨幣紀律亦不斷被削弱。

美國總政府債務從1974年不足5,000億美元，飈升至目前逾28.5萬億美元（見圖二），突破30萬億美元指日可待。本來債務金額愈大，償還債務的負擔就愈重，然而擺脫金本位枷鎖後的聯儲局有能力壓低指標利率，甚至進行所謂永久性公開市場操作，在二級市場購買國債並不斷增持。理論上獨立的央行，間接為公共債務的膨脹創造了有利條件。

債務飈升有損金融穩定性，而長期超低利率環境及央行資產膨脹，又導致貨幣貶值。這種現象是金本位不復存在的後果之一，同時亦推升了以美元計算的金價。

貨幣供應急升 通脹壓力升溫

貨幣方面，聯儲局總資產規模在過去一年半內倍增；財政方面，美國總國債在過去兩年上升近30%，超寬鬆的貨幣及財政政策雙管齊下，造成美國貨幣供應增速輕鬆打破歷史紀錄。廣義貨幣（M2）供應按年變化在2021年2月升至27.1%，而在此輪飈升前，M2的最高增速是在1976年錄得的13.8%（見圖三），貨幣供應增長之迅猛可見一斑，刺激通脹壓力顯著升溫。

金本位結束半世紀，物價上升早已成為恒常現象，通脹基本上只在於快慢之別。聯儲局最關注的通脹指標，美國核心私人消費開支（PCE）價格指數，在6月按年上升3.5%，為30年高位；消費者物價指數（CPI）增速更已高達5.4%。聯儲局主席鮑威爾不厭其煩強調的「暫時性」通脹，與金本位的歷史教訓以及此輪貨幣、財政寬鬆力度均存在明顯不符。

▲ 金本位結束後，聯儲局在增加貨幣供應方面不再受到有效制約，財政及貨幣紀律亦不斷被削弱。（新華社資料圖片）