以奧運精神 看待中美競爭

中美競爭從貿易、科技鬥到東京奧運。美國雖然仍佔優，金、銀、銅牌均比中國多，但在1984年洛杉磯奧運才開始全程參加的中國隊，正以凌厲後勁追趕，運動場彷彿體現着雙方綜合國力的比拼。在兩國外交關係跌進谷底之時，奧運會發揮出人類文明美好一面的魅力。

美體操女王 賀中國新星奪金

中國體操新星管晨辰在平衡木奪金，而被她視為偶像的美國體操女王比拉絲（Simone Biles）克服難關，恢復比賽獲銅。比拉絲熱誠祝賀管晨辰，以及中美體操隊的友善交流，非常矚目。

體育精神亦照耀羽毛球場，丹麥安賽龍擊敗衛冕的中國諶龍，兩位惺惺相惜的男人，諶龍對自己的傷患隻字未提，大讚對手；安賽龍則表示要繼續向諶龍學習。

最耀眼的，是他們的同理心。衛冕失敗的並沒有因為長江後浪推前浪而失去風度，作為過來人，他們比誰都理解後起之秀踏上頒獎台背後作出的犧牲和歷練；再者，上進心強的精英運動員，曉得珍惜能推動自己的頂級對手。

跨國合作推動進步 帶來佳績

事實上，運動員對自己領域的熱情，往往超越國界。以今屆成績大突破的港隊為例，張家朗團隊中有法國和意大利教練；何詩蓓有美國教練；劉慕裳近年的訓練拍檔，是今屆同樣奪銅的美國男選手；敗於香港乒乓球女團的德國隊，有華僑球員。這些跨國合作帶來佳績、推動項目進步的例子，很有啟發性。

筆者當然不會奢望大國博弈會完全被奧運精神取代；雖然歷史洪流中，惡性競爭是常態，但奧運還是可以讓觀眾學習處世，學習如何在部分傳媒氾濫着意見偏頗、似是而非論述的環境中保持清醒。

運動比賽有兩大類，一種是直接對決，例如單車選手李慧詩比同場車手更快衝綫便是贏；另一類需要由評判評分決高下，動作困難的較高分，評判也會針對失誤扣分。雖然大部分觀眾未試過從10米高台躍下，也不會後空翻，但全球大量跳水、體操門外漢，總是被屏幕中的運動員吸引着。找錯處的工作交給評判，我們要欣賞充滿美感的技巧，讚歎超人的體能。

多互相欣賞 找錯處交給評判

這個正面的心態，與渲染敵方過失的社會潮流背道而馳；亦正是這個原因，奧運期間各方多了互相欣賞，社會氣氛轉好。其實，這不需要是4年才一遇的習慣，即使是複雜如中美競賽，雙方的支持者可了解，對手同樣是人類文明的重要貢獻者。

工業革命第二波由電力帶動大規模生產綫，以及第三波的數碼資訊科技革命，當中最具影響力的發展，主要都是在美國產生的。美國的學術、消費文化，以及外交、移民政策，加上政府傾向商界，在過去一世紀打造了全球最理想的創新和產品化生態，除了幫助不少投資者、創業家和科學家致富，也改善了大部分人類的生活模式，包括不少批評美國的人。

對人類文明 中美同樣有貢獻

至於中國，根據聯合國開發計劃署和世界銀行的說法，是人類發展的空前奇迹。「人類發展指數」以人民收入、健康、教育衡量社會的發展，這些範疇在鄧小平改革後開始迅速提升。國務院在今年4月發布《人類減貧的中國實踐》白皮書指，改革開放後，中國7.7億農村人口脫貧，而聯合國減貧目標得以實現，主要因為中國佔全球脫貧人口逾7成；在醫療方面，1990年5歲以下的夭折率是每千名45人，2020降到每千名10.6人；而根據國務院今年5月發布的第七次全國人口普查，高中及以上程度佔勞動年齡人口44%，文盲率降至2.67%（相比中華人民共和國成立初期，8成人是文盲）。

這些不單是經濟高速發展的滲滴效應。筆者曾參與關於四川「貧困縣」彝族兒童生活的研究項目，認識到貧窮的地理因素。中國在貧困地區新建的幾萬公里鐵路，連接到大城市，正是試圖調配社會資源協助最基層人民的例子。

巴菲特拍檔 讚中國經濟管理

巴菲特拍檔、97歲的芒格（Charlie Munger）幾個月前讚揚中國政府長期展現出良好的經濟管理能力，認為不用在意其政制，他承認此說法雖然不合潮流，但卻認為是真相。芒格指各人都喜歡自己熟悉的文明，他喜歡住在美國，但的確從來沒有如此迅速而大規模的脫貧工程，反問怎能不欽佩中國。其態度與比拉絲等獎牌得主有相似之處。

分別成就人類文明高難度動作的中美，當然也曾見政策失誤、走過錯路；但若然管治團隊沒有檢討修正的習慣，若失敗的決策老是比正確的多，她們豈能改善以億計人的生活水平，成為當代數一數二的大國呢？

要看對手不順眼，總會找到藉口，但這不是頂尖運動員的專注點；忙於踩低別人，很難踏上頒獎台。奧運精神之一，是無論甚麼陣營的支持者，批判之餘，亦要有同理心，學會互相欣賞。至於最終評分，要等待上文提到的終極審判者了。

（張恩榮曾任中央政策組研究主任、創新科技政策倡議者，現為照顧兩名孩子的全職爸爸）

▲ 美國體操女王比拉絲（右一）熱誠祝賀中國體操新星管晨辰（右二）平衡木奪金，引起矚目。（新華社資料圖片）