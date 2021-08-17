NASA試驗 3D打印月球風化層 行政人員版 2021/08/17 分享： 美國太空總署（NASA）正向利用天體土壤建立月球和火星殖民地的目標邁進一大步。有外媒報道，NASA將向太空國際空間站（International Space Station）補給一部3D打印機，用於模 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Pixel 5a 電池容量逾4500mAh 今日 Google Pixel 5a 電池容量逾4500mAh 富士康擬明年 美泰建電動車廠 2021/08/16 富士康擬明年 美泰建電動車廠 AirPods查呼吸速率 或可助醫護監測病人 2021/08/16 AirPods查呼吸速率 或可助醫護監測病人 美參議員提新法案 阻Google Play及App Store壟斷 2021/08/13 美參議員提新法案 阻Google Play及App Store壟斷 iOS 15允AirPods Pro及Max 綁定Apple ID支援Find My 2021/08/13 iOS 15允AirPods Pro及Max 綁定Apple ID支援Find My 美國太空總署 3D打印