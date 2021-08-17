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NASA試驗 3D打印月球風化層

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美國太空總署（NASA）正向利用天體土壤建立月球和火星殖民地的目標邁進一大步。有外媒報道，NASA將向太空國際空間站（International Space Station）補給一部3D打印機，用於模

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欄名 : 科技新知

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