Google Pixel 5a 電池容量逾4500mAh 行政人員版 2021/08/17 分享： 較早前有報道，Google Pixel 5a手機會在下半年亮相，但官方未有公布確實的發布日期。據最新爆料消息指，Pixel 5a或有機會最快在今天發布，該機提供超過4,500mAh的電池容量。 外國科技 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 NASA試驗 3D打印月球風化層 今日 NASA試驗 3D打印月球風化層 富士康擬明年 美泰建電動車廠 2021/08/16 富士康擬明年 美泰建電動車廠 AirPods查呼吸速率 或可助醫護監測病人 2021/08/16 AirPods查呼吸速率 或可助醫護監測病人 美參議員提新法案 阻Google Play及App Store壟斷 2021/08/13 美參議員提新法案 阻Google Play及App Store壟斷 iOS 15允AirPods Pro及Max 綁定Apple ID支援Find My 2021/08/13 iOS 15允AirPods Pro及Max 綁定Apple ID支援Find My 5G Google Android 智能手機