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Google Pixel 5a 電池容量逾4500mAh

行政人員版 2021/08/17

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較早前有報道，Google Pixel 5a手機會在下半年亮相，但官方未有公布確實的發布日期。據最新爆料消息指，Pixel 5a或有機會最快在今天發布，該機提供超過4,500mAh的電池容量。

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欄名 : 科技新知

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