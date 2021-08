公餘時候睇下藝術展,吸收藝術文化氣息,係提升個人修養嘅重要一步。黛安平時好鍾意行嘅中環置地廣場,最近邀請咗日本知名藝術家花井祐介舉辦歷年最大型嘅海外個人展,今次展覽嘅點題之作《FACING THE CURRENT迎浪當下》,係花井創作生涯中最巨型嘅3D立體雕塑,用上佢最愛嘅衝浪做主題,比喻人生大部分情況都係難測嘅,需要與風浪搏鬥。

花井鼓勵大家乘風破浪之餘,亦向疫情下不隨波逐流、勇敢奮鬥嘅人致敬。

花井另一展出嘅作品《WAKE UP BEFORE IT'S TOO LATE》,表面上只係一間屋仔,實際上係花井首個引入NFT嘅藝術裝置,作品經過區塊鏈加密後附數碼認證權及正版認證,係收藏價值極高嘅藝術品。

本文轉載自《晴報》