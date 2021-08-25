投資者及政府爭相投資半導體產業　究竟當中蘊含了多大價值？

根據International Data Corporation（IDC）旗下有關半導體晶片市場的追蹤數據顯示，受惠於5G通訊等科技對半導體的需求，今年的全球半導體市場總值將達到5220億美元，較去年增加了12.5%。IDC指出世界對雲端科技和各種數據服務的需求不斷上升，晶片銷售額在今年內仍會錄得強勁增長。全球央行因應疫情而推出寬鬆貨幣政策，大量資金湧入與半導體產業相關的股票和基金，令這個行業備受關注。但投資前，你究竟對這個行業了解多少？

一塊晶片的誕生過程是走遍了各個發達經濟體

手指頭般大小的晶片，生產綫從設計、生產、技術至檢測，都各有不同企業和專才負責。歐美日韓等發達國家各有半導體企業設計晶片，但生產則主要由佔全球晶片代工市場市場佔有率54%的台灣台積電及18%的南韓三星電子負責，他們的市場佔有率分別為全球第一和第二；而兩家代工生產所使用的工具光刻機，則由全球最大半導體設備供應商之一荷蘭的艾司摩爾提供。由此可見，晶片產業鏈的不同部份只集中在幾個先進經濟體手中。

美國、中國、歐洲和日本各自提出建立半導體生產綫，減少過份依賴台韓，加上中國透過收購產業鏈上的西方半導體公司，確保半導體產業能夠國家產業化。惟半導體產業鏈的技術門檻高，涉及巨額資金投入，現時難以有個別地區完全掌控整個產業鏈，故此短期內仍可見台韓主宰全球晶片生產，但未來可能成為戰略產業，更與發達地區的國家安全有密切關係。

未來是AI晶片市場爭奪戰

現時晶片生產速度及功能的提升幅度，未來未必追上市場所需。業界專家認為，要解決問題，焦點將會在能專門支援人工智能需要的AI晶片的企業上，除了台積電、三星電子等為人熟悉的半導體公司外，有更多知名企業如以生產圖像處理器而聞名的AMD、蘋果、Google的母公司Alphabet，以至中國的百度等，均已經投入研發效率更高、耗能更低的AI晶片，預備加入戰場。對投資者來說，未來誰能夠掌握AI晶片的設計或生產技術，誰就可以領導半導體市場，具備更大投資潛力。

長遠投資半導體 有什麼適合的產品類型？

自疫情以來，包括半導體在內的科技股和基金獲投資者瘋狂追捧，價格狂升，直至過去半年大市獲利回吐才穩定下來。由於近年升幅太高，加上技術研發並非一朝一夕，假如投資者未來希望再透過投資半導體產業中獲得可觀盈利，要有耐性等待技術突破來帶動另一波升幅。半導體產業的相關投資產品包括股票、ETF、主題基金以及企業債等，投資者可視乎投資目標、可承受風險及資金流動性作決定。

事實上，不同的半導體公司各自負責產業鏈的不同部份，因此必須留意投資公司的所屬部份，其客戶來源和是否容易被各國的半導體產業政策波及。總結來說，與半導體相關的投資產品是名副其實的價值投資，所押注的是世界的數碼轉型大趨勢，以及晶片的進化改良技術，投資者如有興趣，那就不能一時三刻期望有極高回報，或可留意歐美日中等國及地區的政策改動，甚至國際局勢變化，確保所投資的資金不會被例如潛在的中國與西方產業鏈脫鈎等事件所牽連。

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