地方營造 發展可持續特色旅遊

疫情重創本港經濟，惟一些以民生為主、別具特色的小店，不但生意不太受影響，甚至因租金下跌而逆市擴充。這令人想到，這類以居民為本的社區經濟，能否延伸至疫情之後？

以往追求人數、着重短期效益的大眾旅遊於本港盛行，導致零售業過於傾向遊客市場，民生小店消失；居民和旅客易生衝突，亦使旅客的旅遊體驗觀感不如從前。若放任其所引致的社會矛盾，香港作為旅遊目的地之地位將會走向沒落。其實，發展旅遊業不一定要犧牲社區不同持份者，透過地方營造（placemaking）發展特色旅遊，也有可能為旅遊業和社區創造雙贏。

從社區出發 挖掘地道文化特色

疫情已扭轉全球旅遊業生態，預料日後旅客將更追求個人化、具深度與內涵的旅遊體驗，以「可持續」及「重視旅客體驗」為目標的特色旅遊，勢將應運而生。既有的社會、自然及歷史風貌，會成為獨一無二的旅遊資源，能吸引旅客，並促進旅遊業可持續發展，生態遊、文化遊、健康遊均是例子。

要應對這些改變，政府和業界規劃旅遊發展，應摒棄從前大興土木、建立地標式景點的策略，改為從社區出發，在既有的軟硬件中，挖掘地道文化特色，凝聚社區資本，並利用創新、創意，將特色重新包裝、組合，賦予新的價值和意義。這種策略，稱為「地方營造」。

特色旅遊標榜展現地方風土面貌，參與的旅客亦渴望與當地人交流，因此項目的規劃、設計以至管理的過程中，應強調「以人為本」，讓居民有權表達和參與決定如何使用當區的自然、文化和歷史資源。

地方營造3部曲 設計深度旅程

本港業界對於「地方營造」的策略或感陌生，具體如何設計出深度旅程，以創造獨一無二的地區旅遊體驗，台灣旅行設計師洪震宇的經驗值得借鏡。洪震宇多年來在台灣各地協助地方組織尋找社區特色，設計出不少受歡迎的深度旅程。他總結經驗，著成《風土經濟學：地方創生的21堂風土設計課》一書，歸納出地方營造3部曲。

第一部曲：挖掘意義

第一部曲是「挖掘意義」。團隊首先要以旅人的思維，透過長期觀察、深度訪談和現場互動，深入了解風土人文脈絡，找出各地在獨特的風土條件下，所擁有的生活（生活特色、飲食文化與習俗）、生產（獨特耕作、生產、製造與加工的技術）與生態（多元的生態系統、自然風光或人文景觀）優勢。

第二部曲：產生創意

第二部曲是「產生創意」。團隊需從旅客的需求出發，發掘生活、生產與生態的優勢當中，讓旅客感興趣的亮點，思考如何轉換成創新體驗，從飲食、住宿、導覽解說，以及可見的手作、藝術等，讓旅客可實際參與、親身感受，並適時製造意外驚喜。

第三部曲：帶動生意

第三部曲是「帶動生意」。團隊需將第二部曲發掘的亮點串連起來，設定主題，安排深度體驗行程，再找出市場定位，推向市場，吸引高端旅客，從而拉動地區商機。

以洪震宇組織的「石梯坪小旅行」行程為例，可印證3部曲如何實行。他最初接受位於花蓮豐濱石梯坪的民宿委託設計菜單。石梯坪背山面海，同時也是阿美族部落所在地，他結識了一位阿美族廚師，到其餐廳吃飯，聽其解說每道菜的特色，還一起上山下海採集食材，由阿美族的飲食開始了解當地風土文化。

因着此次經歷，洪震宇反向民宿提出規劃旅行團。他在石梯坪四處探勘，走訪海稻田學習耕作、到部落拜訪原住民，認識巫師文化，進一步挖掘當地的生活、生產和生態優勢。

建立社區關係 串連亮點成行程

上述例子，示範了他如何仔細觀察，和當地人深度訪談，並現場感受，從而「挖掘意義」。來到「產生創意」的一步，他想辦法將這些亮點轉變為體驗式旅遊項目，供旅客親身參與其中，例如邀請阿美族廚師作為行程其中一位導賞員，在旅客體驗採集食材時，解說食材和阿美族文化的故事，並帶旅客到其餐廳用餐，讓他們感受當地風土人情。

之後是「帶動生意」，他把所有亮點串連起來，重新規劃調整，成為3天2夜的小旅行，推出市場後隨即受到歡迎，成功帶動當地的人氣和經濟，民宿能延長住宿時間，提高收入，而石梯坪的風土人情，亦能夠被外人認識；旅客光顧當地餐廳，購買當地特產如海稻田種出的米作手信，亦使當地居民受益。

上述例子證明，「地方營造」挖掘社區既有的文化特色，並將之轉化為無法複製的體驗式旅遊項目，不但可滿足旅客需求，亦有利於振興區內經濟，令整體經濟發展更為可持續。本港旅遊業要突破樽頸，必須擺脫大眾旅遊追求旅客人次增長的慣性思維，改為以「地方營造」為基礎，發展重視旅客體驗的特色旅遊。

▲ 本港旅遊業要突破樽頸，必須擺脫大眾旅遊追求旅客人次增長的慣性思維，應從社區出發，挖掘地道文化特色。圖為市建局活化深水埗唐樓重建後的商場「618上海街」。（資料圖片）