藉東奧熱潮 讓港良政善治往前走

作為體現國家威望和軟實力的象徵，奧運具有高度政治意涵，並能有力凝聚人心、鼓舞民族情緒。港隊在東京奧運實現獎牌大豐收，帶來了巨大的社會正能量，但在「後東奧」時期，這股熱情和凝聚會否僅屬剎那光輝的「獎牌副產品」？如何防堵政治騎劫或玷辱體育？能否在撥亂反正的節點，化為振提民族熱情和助推改革的動能？

體育「軟對抗」 成大國角力新坐標

奧運強調與政治絕緣，既無意識形態，也不容被「顏色」區隔，只有卓越、友誼、尊敬等3大價值和公平競技的場域，但更快、更高、更強的目標，聚焦了全球運動員的追夢理想，間接令奧運「被轉型」為國家綜合實力的展示和博弈舞台，獎牌榜更成為反映國力和國際格局的獨特窗口。體育「軟對抗」已成為大國角力的新坐標，但卻扭曲了運動員的努力和成果。

在香港，遠超預期的優異成績，加上電視直播效應，掀起全城一心的奧運熱，暫時紓緩疫情衝擊與政治紛擾，凸顯東奧帶來的正能量，為全面改革整治提供了有力支撑。但這種依附於「獎牌榮耀」的和諧，僅是一個轉機或突破口，政府必須掌握契機，重塑社會價值，重建社會關係，提升民族熱情和社會改革動力，讓良政善治往前走。

第一，本屆東奧容許ROC（俄羅斯奧委會）和ROT（難民代表團）組隊出賽，但絕大多數選手都是代表國家出賽，並在競賽過程中凝聚身份認同、提升民族自信，以及強化民族主義或愛國主義；但不少激進的民粹或分裂主義也藉此排斥異見、顛覆逆反，因而必須嚴執法狠把關，掃除政治病毒，不能讓陰謀主蠱惑人心，戕害年輕新世代。

第二，愛國是本能，奧運則是抒發愛國情懷的時刻，但在東奧期間，香港有人以政治「顏色」掛帥，連香港奪金運動員的頒獎儀式也遭冒犯。當局除推廣愛國教育外，還應將運動員的奮鬥故事，編製為專題報道或勵志「真人騷」，促進社會「再團結」，並藉體育祥和化解政治乖戾。

第三，團結與分裂，或許只是一念之間，大部分國家因奧運而更加團結，但亦有部分國家因奧運而更趨撕裂。在東奧熱潮過後，大家應捫心自問，究竟是想團結還是分裂？是要融入國家發展大局，還是要被邊緣化？還要充當反中棋子？

港應知所自強 力推體育發展

第四，出資購買播放權，是政府在處理東奧事宜的一大德政，但這安排倡議已久，只在面對特殊環境才能成事，因而應認真汲取教訓，勇擔時代使命，秉持敢承擔、敢作為的治事原則，提升管治和改革的成效質素。

第五，在當前的國際博弈中，體育競賽成為大國競爭的新指標。隨着中美角力已演變為「全方位、全領域」的對抗，奧運獎牌數目多寡更與國家尊嚴「被掛鈎」，中國在東奧後便在地緣政治氛圍下，被外媒形容為美國的「同級競爭者」，香港應知所自強，加大力度推動體育發展。

▲ 中國在東奧後被外媒形容為美國的「同級競爭者」，香港應知所自強，加大力度推動體育發展。圖為中國與香港乒乓球隊成員在女子團體決賽頒獎儀式後合影。（新華社資料圖片）