內地這陣疫情反覆，之前較有信心的上海，上周也是警戒升級。除了好多辦公室商場或住宅區出入口要重置檢測站測體溫和看健康碼外，最大麻煩是商業活動和各種展覽，都有被叫停的風險。

查一下，不少博物館、美術館都已停開。而最大損失，可能是預約了大型空間做推廣活動的品牌。有朋友出差到北京，去到才被告知，當天起那活動場所就不能有外人進，活動取消，只有即日來回。

再譬如上海，行內一個好大型的奢侈品展覽，租了幾個籃球場般大的倉庫式展場，花費巨額搭建，又燈光又多跨媒體投射、又幾層高模型，都全部完工了，可是就一直得不到批文。嚴重者是若當局下令收緊聚眾規定，就根本不能開放，連參觀者都不能進，搞了個無人來的大event。若稍鬆一些，有條件可放人，也可能硬性規定要有核酸證明才可進，入場意慾也大打折扣。所以最近好多企業公關都真不好過，一方面，預先策劃好的活動變數好多，血本無歸。另一方面，到年底是活動旺季，現在真不知是否該繼續原先計劃。

再退後一步想，人們確實會從而再三思考張文宏醫生的與病共存的說法。按現在反覆狀態，不可能短期內一步到位，完全清零，無止境的等下去，一風吹草動就收緊，確實毫無安全感與可預測性，不利中長期的規劃。那局部的放寬標準，個別重開正常的工作生活條件，但仍保留極大的防備心、管測制度和自律，似乎是中長遠將來得考慮的實情。

身邊不少朋友，因去年疫情開始時剛過年回中國，想看定些少才走，結果近兩年了，和身在外國的家人分隔，相見遙遙無期。甚至連簽證都過期了，不能續領。總之，由商業到家庭都是大衝擊。