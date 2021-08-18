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副刊版 2021/08/18

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在吳亦凡醜聞爆出之際，內地品牌如韓束、立白、康師傅冰紅茶、騰訊視頻、良品鋪子、得寶等陸續宣布與吳終止合作關係。但凡代言人涉及嚴重的法律和道德的問題，公眾很容易把道德與品牌捆綁，內地網民當然也不例外，例如：「得寶發聲明（終止關係）了，可以買了」；又或LV還未發出聲明時，網友就留言質問：「你們代言人就這水平？」「（還）敢請吳做代言也是一絕了！」後來，LV宣布與吳終止關係，成為最後一個切割的品牌，若LV再拖延，恐怕關公會馬上拍門。

此事件對品牌選明星代言人有深遠影響：一、年輕明星風險較大，亦難管理，較成熟的明星一向的穩定性和過往的行為或緋聞易作參考基礎，風險管理相對來說，較容易預計和控制。二、未來將會愈來愈多品牌採用AI Influencer（人工智能KOL），例如在IG擁三百萬粉絲的Lil Miquela，是用人工智能合成的星級KOL，「她」是奢華品牌Prada和運動品牌Nike的代言。又例如KFC，幾年前已開始採用的AI上將，年輕又健碩，深受一眾中女歡迎。在IG坐擁近三十八萬粉絲的AI Noonoouri，被塑造成僅二十歲、獨立敢言的時代女性，高級時裝品牌如Dior、Versace、Marc Jacobs及Kim Kardashian都起用「她」。去年五月，中國亦有公司推出第一個人工智能KOL——Ling。對品牌而言，AI KOL絕不會發生藝德或失言問題，風險極低的好處抵償了人味不足的問題，而且玩慣IG的年輕人，早已接受AI合成人的樣式，像人工智能合成的人物「洛天依」在內地深受Z世代歡迎，在微博上就有超過五百萬粉絲。

究竟選擇活生生、但風險高的真實人物，抑或一眼就看得出的虛擬但風險相對小的假人做代言？這將會是很多品牌面對的難題。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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