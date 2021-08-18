與長者「保持通話」 減疫下孤獨感

香港撒瑪利亞防止自殺會表示，長者自殺個案增加，情緒健康堪憂。孤獨長者無論身體與心理健康風險皆較常人大，市民宜參與或自發組織關懷社區內孤獨長者，發揮鄰里精神。

逾45%長者 稱缺乏生存意義

撒瑪利亞防止自殺會早前公布去年自殺數字，顯示60歲以上人士的自殺死亡個案多達438宗，佔整體自殺個案42.98%，較前年上升4.81%，自殺率更突破1973年以來的紀錄，達到21.67%，較前年上升約2%。受訪長者當中逾45%表示「自我形象低落」、「強烈孤獨感」、以及「缺乏生存意義」。

是次調查僅包括有外出的長者，未計算隱蔽的獨居、居於院舍內的長者，該會相信實際情況恐更差。疫下長者與人缺乏交流、關係疏遠，導致精神健康惡化，惟因多重因素導致長者難以求助。

據政府統計處最近一期人口統計報告顯示，本港約有15萬名65歲以上獨居長者，佔全港獨居人口約三分一，較2006年時上升55%。

長期孤獨 心臟病中風機率增

孤獨對長者健康構成極大威脅，美國疾控中心（CDC）資料顯示，50歲人士長期處於孤獨狀態，抑鬱、焦慮與自殺風險較高，患認知障礙的機率可增50%，心臟病與中風機率分別升29%及32%，心臟衰竭者死亡風險更大增3倍。

善用科技可助長者大幅改善疫下生活，基督教香港信義會社會服務部與香港賽馬會慈善信託基金推出「生活再動計劃」，便旨在教長者使用平板電腦玩小遊戲，及跟着視頻示範做復康訓練，並使用儀器量度血壓、心跳、步數、血糖、體重、睡眠狀況等指標，更可透過鏡頭與職員在綫上通話報平安。

宜發揮鄰里精神 關懷區內老人

一般市民更可考慮透過義工活動或日常生活中的善舉，幫助社區內的獨居長者度過難關。英國國民保健署疫情期間與多間非牟利組織合作，推出長者關懷計劃，鼓勵市民結識獨居長者與他們交談、幫助他們做一些簡單家務例如取信等（見表）、或透過書信與電話等方式保持聯絡。市民毋須參與組織活動，也可自發性嘗試接觸身邊長者。

疫下長者更趨孤獨，對他們身心健康影響深遠，日常生活中展示關懷與善意，已可改善他們的自我形象與孤獨感，何樂而不為。

▲ 疫下有長者情緒欠佳，或與健康憂慮及孤獨感有關。（資料圖片）