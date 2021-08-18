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啟田商場 Tea Party體驗品味生活

行政人員版 04:00 2021/08/18

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講起藍田區地標，相信大家都會諗起啟田商場。之前佢哋同著名藝術家b.wing合作，設計全新角色Kaka同人氣角色A仔展開「Key to Fun」旅程。黛安收到風，嚟緊商場會延續Kaka追求品味生活嘅概念，為大家帶嚟Tea Party，喺8月21日起連續4個星期舉辦「夏日More More茶。好物市集」、茶藝體驗及藝術展覽，文青可以去過一個悠閒下午。

入面嘅「夏日More More茶。好物市集」主打茶及品味生活，除咗有各式茶類產品，仲有30幾個本地手作品牌，同埋手作達人推介嘅「好物」。捷榮集團都有同商場合作，仲請嚟茶藝達人講解泡茶技巧同品茶禮儀㖭。活動亦有花茶蠟燭工作坊及茶畫工作坊，入場可以免費參加「DIY精品茶包」專區。

商場入面仲有多位香港設計學院嘅年輕藝術家，以Kaka同Tea Party為題，創作超過8件藝術作品喺商場展出。另外，喺活動期間憑商場消費同埋喺「Key to Fun」活動網站建立帳戶，就可以換領「A仔x Kaka茶杯套裝」及期間限定嘅「Kaka茶包禮盒」返屋企喇。數量有限，先到先得㗎。

「夏日More More茶」主題活動

日期：8月21日至9月30日

地點：啟田商場（九龍觀塘藍田啟田道50號）

本文轉載自《晴報

人氣文青手沖茶吧「上林茶舍」

茶藝達人Shawn講解泡茶技巧和品茶禮儀

DIY精品茶包專區

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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