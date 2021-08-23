「碳中和」與「淨零碳排放」有何分別？ 解讀企業及投資者「碳」轉型之道

「淨零排放」（Net-zero Emission）、「碳中和」（Carbon Neutral）及「碳密度」（Carbon Intensity）等關鍵詞，成為近年各國政府、跨國企業與環保組織最關心的議題。這些與「碳」相關的名詞與趨勢，對投資者來說有何意義？背後蘊藏了哪些可持續投資（或稱ESG投資）的契機？

各個關鍵詞中最常見的「淨零排放」及「碳中和」，前者指的是溫室氣體淨排放為零，與「碳中和」不同的是，「淨零排放」包含所有溫室氣體，且抵銷排放的做法只考慮能實際將溫室氣體從大氣移除的方式，至於「碳中和」則包括其他碳補償方式，例如碳交易。

全球聚焦碳中和 碳密度篩選標準

至於「碳密度」亦稱「碳強度」，是用來衡量企業收益與碳排量的關係，反映了企業的整體能源效益，其計算及表示方法是以企業該年度的碳排放量，除以每百萬美元收益，數字愈小愈好。因此，從投資分析而言，若比較屬同一行業的企業碳表現，不能單純只看碳排放量，需同時考慮「碳密度」的高低。

若更進一步，如果企業或機構清除的二氧化碳超過所排放的二氧化碳，就會達到「負碳排」（Carbon Negative）的效果，最有名的企業例子是承諾2030年實現「負碳排」的微軟，可謂相當進取。

事實上，為應對氣候變化而推動低碳轉型，絕非新鮮事，不過疫情爆發及持續以來，大幅推動了低碳轉型的進程，因為政府、企業和投資者幾乎一致地，用前所未有的方式和力度「脫碳」（Decarbonisation）應對氣候變化。

▲ 各國政府、企業和投資者幾乎一致地推進「脫碳」（Decarbonisation）行動，以應對氣候變化。

各國政府取態相當積極，例如中國作為世界上最大的碳排放國，承諾將於2060年前實現「碳中和」；第二大碳排放國美國則重回《巴黎協定》並承諾將於2050年前實現「淨零排放」，而歐盟、日本和韓國等均設定2050年為「淨零」目標。

落實推進減碳目標 企業轉型創機遇

全球企業亦相應作出應對氣候變化的承諾，有研究機構報告1指，在全球2000家最大的上市公司中，超過五分之一（21%）已做出「淨零排放」承諾，所代表的年銷售額接近14萬億美元。

不只企業加速實行「低碳轉型」，由於環球資本配置與企業低碳轉型之間，有着相輔相成的雙向促進作用，機構投資者也正在同步配合轉型。其中資產管理公司身為投資者及客戶資產的管理者，在推動這次低碳轉型方面亦肩負重要責任，例如滙豐於2020年10月宣布，承諾在2050年或之前，將其資產組合的排放量達到「淨零碳排放」。

「淨零」投資機遇主要來自低碳轉型，但對於部分對碳排放較為敏感的行業，例如能源及運輸來說，低碳轉型有不少挑戰，但這些企業能夠成功降低碳密度並提升股東價值，對投資者來說亦是新的機遇。然而，減碳目標需要轉化為政策與實際行動，才能令投資者願意透過投資配置，對企業達成減排長期目標投以信心一票。

了解低碳投資產品 基金具專家優勢

想把握低碳投資商機，最簡單的方法就是選擇低碳基金，透過基金經理的專業知識，運用低碳投資策略建構組合，投資於全球具氣候變化概念的股票及債券。以能源行業為例，雖然屬碳排放量最高的行業之一，但投資者如能避開碳密度高的企業，專注投資於已開始低碳轉型的企業，中長期也可帶來增值機會。

另一投資低碳轉型的選擇是綠色債券。近年綠色債券市場持續強勁增長，據《金融時報》2報道，2021年上半年涵蓋綠色及可持續相關主題債券的發行量翻了一倍；彭博3資料亦顯示，今年上半年綠色債券籌集了約2,940億美元，已接近2020全年3,090億美元的歷史紀錄。投資企業發行的綠色債券，本質上就是投資於低碳轉型，而一般投資者亦可考慮投資綠色主題的債券基金。

若想獲取更多有關ESG可持續投資的實踐經驗及相關投資資料，可瀏覽滙豐投資管理網站。

1 – 資料來源﹕ECIU 2021年3月

2 – 資料來源﹕金融時報 2021年7月

3 – 資料來源﹕彭博 2021年8月

（特約）