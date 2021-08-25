想1次滿足3個願望？ KM信貸A.I.貸款幫你實現夢想

問問大家，如果要數職場金句，大家最常聽見的是哪一句呢？假如要將「腦細」們的金句輯錄成書，「唔洗急，最緊要快！」想必是其中之一。的確，香港人生活節奏急速，無論生活或工作都講求速度，尤其是打工仔時時都面對「死線」（deadline）——甚至比其更恐怖的「唔洗急，最緊要快！」，言下之意等同盡快完成，而「死線」不過是「語言偽術」中的裝飾品。

現實真的可以做到「唔洗急，最緊要快」？

所謂職場如戰場，面對「腦細」永無止境的要求，不少打工仔上班時往往就如「衝鋒陷陣」。不過，人手只得一對，即使收到「腦細」密令：「唔洗急，最緊要快！」但到底應該怎樣實現呢？當大家正在懷疑人生之時，KM信貸就用實際行動向大家展示如何做到「唔洗等，真係好快！」

借貸要快！ KM信貸以A.I.簡化繁複批核貸款程序

時間就是金錢！需要資金周轉時，自然想盡快有錢到手。KM信貸深明貸款申請者的迫切需要，故特別引入具備人工智能的A.I.貸款批核系統，智能審核貸款申請者的文件，包括入息證明（糧單）、郵寄住址證明，以及身份證明文件等，讓心急如焚的申請者能在最短時間內取得貸款，盡快解決大家的財政問題！

借貸要準！ KM信貸以A.I.取代人手計算貸款額及貸款期

俗語有云：「預鬆好過預緊。」同樣的道理其實亦適用於借貸。假如能夠借多一點，以備不時之需又何樂而不為呢？

KM信貸透過A.I.大數據分析貸款申請者的入息背景及實際財務狀況，從而精準計算最合適的貸款額和貸款期。

借貸要彈性！ KM信貸讓你每月都能自訂還款額

突如其來的疫情讓大家深深感受到「今日唔知聽日事」。雖然人人期望有份安穩工作，月月有糧出，但世事難料，假如遇上轉工、失業，甚至意外等沒有收入的日子，以往申請的借貸又如何償還？KM信貸深明大家對「今日唔知聽日事」的無奈，故提供每月自訂還款額安排，借貸人可以每月按照自己當月的財務狀況自選還款額：當該月財政緊絀，便繳交最低還款額（利息）；假如下月財政變得鬆動，便可以選擇多還一點(「還息又還本」)， 而多出的金額更可用作償還本金，令下個月應繳利息減少！

A.I.批核快而準！ KM信貸極速滿足借貸需要

對於一眾打工仔而言，相信日常都不想聽見「腦細」說「唔洗急，最緊要快！」但對有資金周轉需要的朋友來說，這金句絕對是大家的心聲。所以作為一間竭誠為香港人服務的財務公司，KM信貸致力運用創新科技與A.I.貸款批核系統，做到「唔洗等，真係好快」，並配合專業的服務和待客態度，讓每位有借貸需要的朋友感受到貼心的關懷，即使情況緊急或徬徨無助，但是KM信貸都會一直陪伴大家左右！

如果想了解更多KM信貸貸款服務詳情，可瀏覽網站：https://bit.ly/3AMicTB

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介。



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